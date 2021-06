Valorant, l’FPS online competitivo di Riot Games, compie un anno di vita continuando a macinare numeri importanti e, come ci assicura il nuovo Agente KAY/O, non ha alcuna intenzione di rallentare la sua corsa.

Sviluppatore / Publisher: Riot Games / Riot Games Prezzo: Free to play Localizzazione: Completa Multiplayer: Online Competitivo PEGI: 16 Disponibile Su: PC

LA MORTE È IL MIO MESTIERE

KAY/O è una macchina da guerra costruita per un solo scopo: neutralizzare i radianti. La sua capacità di sopprimere le abilità nemiche riduce le possibilità di risposta degli avversari, dando un enorme vantaggio a lui e ai suoi alleati. Dall’aspetto poco rassicurante per chi se lo trova di fronte, e capace di infondere coraggio nei compagni grazie a una silhouette che sembra uscita da un incubo di Sarah Connor, KAY/O è un demolitore decisamente versatile che potrebbe ammaliare diverse tipologie di giocatori.

Il Terminator in salsa Riot possiede tre abilità da lancio differenti che possono tornare, una caratteristica che lo rende senza dubbio utile in ogni squadra e ogni momento del match. Col tasto E KAY/O usa, una lama di Radianite che aderisce alla prima superficie che colpisce e scoppia dopo un breve tempo di caricamento (ma si può rendere ancora più breve col fuoco secondario), sopprimendo chiunque si trovi nel raggio dell’esplosione. Premendo Q invece il robot attiva, ovvero un’abilità che gli consente di lanciare una flashbang che esplode dopo un breve periodo (o già innescata, usando il fuoco secondario) e acceca chiunque nel suo campo visivo. Chi preferisce i fuochi d’artificio sarà contento di sapere che KAY/O può anche gettare fra i nemici un frammento esplosivo che si appiccica al terreno ed esplode più volte causando danni quasi mortali al centro di ogni deflagrazione ().

Oltre queste tre simpatiche abilità capaci di sopprimere, accecare (anche gli alleati e se stessi, se non si sta attenti) e uccidere, KAY/O può contare su una Ultimate che lo sovraccarica per 30 secondi. Durante questo periodo, la macchina da guerra bipede si potenzia con energia di radianite polarizzata e provoca l’emissione di ampie scariche energetiche dalla sua posizione. I nemici colpiti dalle scariche vengono soppressi per un breve periodo. Mentre è sovraccaricato KAY/O ottiene Energetico e, se viene ucciso nel momento in cui la Ultimate è attiva, finisce a terra destabilizzato in attesa che qualche alleato ne stabilizzi il nucleo per rianimarlo. Da quel poco che ho provato, un Agente con le caratteristiche di KAY/O può dire la sua anche in mano a un lupo solitario ma sicuramente non è autonomo come Phoenix o Reyna, infatti sono diversi i motivi per cui credo possa dare il meglio di sé in un team affiatato. Con tre skill utili in svariate occasioni e una Ultimate AoE, sapere con relativa certezza dove si trovano i nemici potrebbe permettergli di sfruttare al 100% le sue abilità per stanare o farli fuori con una granata, accecarli con un flashbang o bloccargli le possibili risposte grazie alla provvidenziale lama favorendo così le giocate dei compagni.

Non mi è parso difficilissimo da utilizzare, ma richiede precisione e capacità di leggere in anticipo il probabile sviluppo dell’azione, tutte capacità che si acquisiscono solo attraverso l’esperienza e il gioco di squadra. Sarà molto interessante scoprire quale impatto sulla comunità avrà questo robot dotato di tre abilità utili in un sacco di occasioni differenti e una Ultimate da non sottovalutare.

UNA CANDELINA, MILLE REGALI

KAY/O non è l’unica novità dell’Episodio 3 Atto 1, sebbene sia la più stuzzicante lato gameplay. Insieme a lui stanno per arrivare anche il nuovo Pass Battaglia con le sue mille personalizzazioni, il bundle Ricordo con le armi scelte dalla comunità e, per celebrare nel migliore dei modi il primo compleanno di Valorant, anche un Pass Evento Gratuito con tanti nuovi contenuti ottenibili gratuitamente come Carte, Punti Radianite e altro ancora.

La chiosa di questa anteprima spetta a un piccolo extra che sicuramente male non fa e mi riferisco al, ovvero dell’esperienza extra calcolata in base a quanti amici ci sono nel team in ogni partita effettuata durante l’evento Primo anno di Valorant dalal. C’è ben poco da aggiungere, l’Episodio 3 Atto 1 è quasi qui e insieme al fantascientifico KAY/O stanno per arrivare anche, eventi e regali per festeggiare come si deve la prima candelina spenta da Valorant.