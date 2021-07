Company of Heroes 3 anteprima

Company of Heroes 3. Uno di quei nomi che sembra quasi strano poter scrivere, anche se Relic non ha fatto mistero di essere interessata allo sviluppo di un nuovo capitolo della serie. A un evento riservato allo stampa, abbiamo potuto mettere mano a una build pre-alpha del gioco.

Sviluppatore / Publisher: Relic Entertainment / SEGA Prezzo: ND Localizzazione: Assente Multigiocatore: Cooperativo e Competitivo Online PEGI 18 Disponibile Su: PC Data di lancio: 2022

Company of Heroes 1 ci ha portati a visitare il fronte occidentale, Francia, Belgio, Olanda e Germania fra 1944 e 1945. Il suo seguito, uscito nel 2012, ci ha invece raccontato le storie del gelido fronte orientale, l’operazione Barbarossa al suo apice e poi il suo rovinoso tracollo, con i nazisti respinti fino a Berlino. E per Company of Heroes 3?











Beh, le speculazioni in merito, negli anni, sono state molte. C’era chi avrebbe scommesso sul Mediterraneo, chi invece avrebbe voluto vedere Relic Entertainment affrontare l’atipico sviluppo dei combattimenti nel Pacifico, chi addirittura ipotizzava un possibile cambio di finestra temporale, andando a coprire magari la guerra di Corea o quella del Vietnam.

GUERRA NELLA PENISOLA

E invece, alla fine Relic Entertainment ha optato proprio per il Mediterraneo: la campagna del gioco, per la quale gli obiettivi dello studio canadese sono decisamente ambiziosi (ma ci arriviamo) ci porterà infatti fra le dune del deserto nordafricano e poi direttamente in Italia, e quest’ultima ne costituirà una parte sostanziosa. La scelta di questo scenario è dovuta a molteplici fattori: primo, e piuttosto ovvio, il fatto che per quanto riguarda i fronti principali europei è l’unico non ancora trattato dalla serie. Anzi, il conflitto africano e la risalita della penisola da parte delle forze alleate sono poco trattati in generale, e Relic ha sottolineato come la possibilità di raccontare storie ancora sconosciute ai videogiocatori abbia avuto il suo peso nella decisione presa. C’è poi il fatto che questo scenario, e la presenza nei combattimenti di forze provenienti da più nazioni, ha dato la possibilità a Relic di mettere decisamente in mostra i muscoli.

In Company of Heroes 3, ci saranno infatti(quindi, nel concreto, almeno tre: l’Executive Producer David Littman si è mantenuto fumoso in merito, a indicare che ci sono ancora decisioni da prendere) e più unità totali: si parla di un numero che èrispetto a quelle disponibili nei predecessori al lancio, con qualche nuova apparizione come i Gurkhas indiani, le forze speciali canadesi, il cacciacarri teutonico Nashorn o il carro leggero americano M24 Chaffee. E c’è anche la componente ambientale. A differenza delle pianure francesi, russe e ucraine, l’Italia è infatti un paese che presenta numerosi dislivelli in uno spazio chilometrico relativamente contenuto. Proprio questo vuole sfruttare Relic Entertainment, approfittando del territorio montuoso per, che influenzerà sia le linee di vista delle nostre unità che l’efficacia della copertura: ripararsi dietro un basso muretto non servirà a nulla se i nostri nemici si trovano più in alto rispetto a noi.

