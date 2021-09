Lost in Random Anteprima

Quei mezzi matti di Zoink! hanno collaborato con EA Originals per portarci Lost in Random, una favola dark fantasy di quelle da pensarci due volte prima di raccontarle ai propri infanti. Viewer discretion is advised.

Sviluppatore / Publisher: Electronic Arts / Zoink!, Thunderfull Prezzo: 29,99€ Localizzazione: Testi Multiplayer: Assente PEGI: 12 Disponibile Su: PC (Steam, Origin), PS4, Xbox One, Nintendo Switch Data di Lancio: 10 settembre

Ormai è piuttosto evidente che EA ha occhio per gli indie. Unravel fu forse uno dei primi casi in cui il loro fiuto si manifestò in un grande successo, acclamato da critica e pubblico.











Certo, al tempo la piattaforma Origin poteva sembrare un compromesso difficile da buttare giù per piccoli gruppi di sviluppatori alla ricerca della maggiore esposizione possibile, ma da allora la situazione si è sviluppata, sia grazie a accordi commerciali con Steam e la fusione degli abbonamenti EA e Xbox Game Pass, sia grazie ad altri giochi stratosferici come It Takes Two, che ha gettato ulteriore luce su un mercato già in grande spolvero.

CLOSE TO YOU

Questa volta, lo studio che ha collaborato con EA Originals è Zoink!, già noto a una appassionata cerchia di fan per alcuni giochi piuttosto peculiari, tra cui Stick it to the Man spicca per estro e simpatia. Nel corso della conferenza stampa di qualche giorno fa, Klaus Lyngeled (Head of Development) e Olov Redmalm (Creative Director) ci hanno presentato il loro ultimo titolo, Lost in Random. Si tratta di un’avventura in cui le componenti narrative e action si contendono lo scettro di attore protagonista, creando un mix che si propone di bilanciare fasi di esplorazione che includono dialoghi con personaggi davvero bizzarri, e momenti di combattimento vero e proprio in cui utilizzare al meglio un paio di meccaniche di gameplay di rado associate a questo genere. Il mondo fantastico creato dagli sviluppatori svedesi è dominato dal caso, e la Regina del regno è l’unica che può lanciare un dado per decidere le sorti di singole persone come di intere città.

Noi vestiamo i panni di Even, ragazzina che vive nei bassifondi, dove conduce una vita tutto sommato spensierata insieme a amici e famiglia. All’inizio della storia, la Regina in persona si presenta per decidere il fato di nostra sorella maggiore Odd, e finisce per portarla con sé nella propria reggia. Tale evento lascia Even traumatizzata, e dopo qualche tempo non riesce proprio a starsene tranquilla, quindi decide di scappare di casa per mettersi alla ricerca della sorella rapita. Nel corso dell’avventura, esploreremo sei ambientazioni (tante quante le facce di un dado), ognuna con una precisa identità, anche se il filo comune che lega tutto il gioco trae ispirazione da grandi creativi come Tim Burton e Lewis Carroll. A me personalmente, sia diverse tematiche chiave che l’estetica complessiva hanno portato alla memoria fin dalla prima immagine che ho visto un’opera tra le più uniche e immaginifiche di Neil Gaiman e Dave McKean, ovverosia MirrorMask. Andate a recuperarlo, mi potete ringraziare dopo.

