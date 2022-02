Sono bastati pochi minuti in compagnia di Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef per far scoccare immediatamente la scintilla. Peccato che bisognerà aspettare un po’ per il gioco fatto e finito.

In un universo dove l’unica costante è la guerra, dove bioflotte di creature mostruose divorano pianeti interi in pochi attimi, dove degli energumeni altri tre metri e larghi altrettanto imbracciano fucili grossi quanto un umano professando la loro fede nell’Imperatore, sapete in cosa si può sempre fare affidamento? Nella linea comica. Sì perché nel tetro futuro di Warhammer 40,000 c’è spazio anche per la locura, e cioè per gli orki. Parafrasando una nota battuta di Boris, gli orki sono una razza di musichette mentre fuori c’è la morte.









E questo i ragazzi di Rogueside sembra l’abbiano capito proprio bene, perlomeno stando al (poco) tempo passato in compagnia di Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef, un frenetico platform d’azione in salsa “run and gun” di cui abbiamo avuto modo di provare la demo che viene resa disponibile al pubblico in questi giorni nel corso dell’ennesimo Steam Next Fest.

DAKKA DAKKA DAKKA!

Da premettere sin da subito che la versione dimostrativa è molto breve, tanto che mi ci sono voluti esattamente venti minuti per arrivare alla fine dell’unico livello presente nella demo, morendo un paio di volte e prendendomela comoda in alcuni casi per testare le armi del protagonista. Quest’ultimo è un semplice ragazzo orko, la spina dorsale su cui si poggia ogni armata di pelleverde, che ce l’ha a morte con il kapoguerra Gutrekka dopo che questi gli ha rubato l’amato e fido squig peloso. Dopo aver giurato vendetta ed essersi ripromesso di riappropriarsi del suo pucciosissimo – si fa per dire – compagno animale, ecco che il protagonista parte all’avventura per scalare i ranghi della gerarchia orkesca e arrivare a mozzare la testa di Gutrekka. Tutto questo mentre imperversa una guerra tra pelleverde e Astra Militarum, i soldati umani dell’Imperium, per il controllo del settore Armageddon.

Gli sviluppatori fanno sapere che ci saranno anche gli adepti del Culto dei Genoraptor, ma in questo primo livello non ho avuto modo di vedere né gli adoratori dei tiranidi né i fantoccini della Guardia Imperiale. Gli unici nemici da affrontare sono stati altri orki (e i fratellini kakkole) impegnati a fermare l’avanzata del loro (ex) compagno di Waaagh!

SHOOTAS, BLOOD, TEEF & MORE DAKKA!

Inutile dire che non sono mancati smembramenti a suon di ferro e zpakka (pistola e arma da mischia, per i non addetti ai lavori), esplosioni con tanto di fiamme che permangono all’interno del livello danneggiando chiunque vi entri in contatto, e una buona dose di musiche con sonorità heavy metal per mantenere sempre alta l’adrenalina, proprio come ci si aspetterebbe in un videogioco del genere. In realtàin questo dimostrativo: oltre alla pistola, precisa – per quanto possa esserlo un’arma orkesca – ma con una cadenza di fuoco molto bassa, vi è anche lo zpara, una mitraglietta leggera capace di vomitare un discreto quantitativo di piombo sui nemici in poco tempo ma che raramente colpisce il bersaglio, e il bumstick, il classico fucile a pompa potentissimo a corta gittata. In più, il protagonistada apposite casse sparse nel livello per seminare ancora più morte e distruzione.

È molto difficile dare un parere completo dopo questa prima, brevissima prova. Posso però provare a riportare quelle che sono state le mie sensazioni durante tutta la partita. Mi è sembrato che i ragazzi di Rogueside siano riusciti a catturare al meglio l’atmosfera fortemente ironica degli orki: una razza violentissima, sì, ma anche tutt’altro che intelligente, sebbene sia molto intraprendente.

Nel corso del livello incluso nel dimostrativo ho potuto apprezzare le scelte estetiche volte proprio a enfatizzare questi aspetti della marea verde. Basti pensare che il boss del finale del livello, un Nob Kapo, va affrontato sul palco dove si sta esibendo una band orkesca, tra amplificatori arrabattati e giochi di fiamme (letali ovviamente), mentre il pubblico sullo sfondo agita le asce e fa il tifo per questo o quel contendente.

In linea di massima, Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef mi è sembrato un run and gun ben fatto che non reinventa la ruota, perlomeno in questo primo assaggio (poi magari il prodotto finale riserverà più di qualche sorpresa, non possiamo saperlo). Ciò che è certo, però, è chee non vedo l’ora di riuscire a mettere le mani sull’opera completa dopo questo primo assaggio. Tra l’altro nel gioco completo, pare molto diversi dal semplice ragazzo orko presente nel dimostrativo, più un totale di una ventina di armi e un sistema di progressione incentrato sullo scambio di cianfrusaglie con i Mekboy (i meccanici che si occupano di costruire l’arsenale e altre diavolerie portate in guerra dai pelleverde). Purtroppo nulla di quanto appena riportato è presente nella demo, ma, peccato solo che non sia ancora stata svelata la data di uscita: gli sviluppatori parlano di un generico lancio nel 2022. Fino ad allora bisognerà continuare ad affilare la zpakka.