Nintendo torna a farci muovere con il nuovo Switch Sports. Fate spazio in salotto e preparatevi a sfidare i vostri amici tra racchette, palle, spade e porte…

Sviluppatore / Publisher: Nintendo / Nintendo Prezzo: 49,99€ Localizzazione: Sì Multiplayer: Locale/Online PEGI: 3 Disponibile Su: Nintendo Switch Data di Lancio: 29 aprile 2022

Apriamo oggi una nuova rubrica dedicata al mondo Nintendo che sicuramente interesserà una parte dei nostri lettori. Il suo titolo? “Ginnastica per videogiocatori anziani”. Nella prima puntata vi illustreremo tutti i preparativi necessari per poter sfruttare al massimo i nostri consigli.









Prima di tutto, guardatevi intorno e accertatevi di avere sufficiente spazio per muovervi in libertà. Assicurate quindi il controller al vostro polso con l’apposito laccetto, e posizionatevi di fronte al vostro televisore. Sciogliete i muscoli delle braccia e delle gambe per qualche secondo, quindi caricate Nintendo Switch Sports. Come dite? Non sarà disponibile fino al 29 aprile? Ok, allora restate immobili fino a quel giorno, intanto noi qualcosa da raccontarvi la abbiamo lo stesso…

NINTENDO SWITCH SPORTS: FRA PALLE E SPADE

Eh già, qualcosa da raccontarvi la abbiamo dopo aver trascorso un’ora in compagnia di Nintendo Switch Sports, con un Joy-Con saldamente in mano e il nostro avatar che sgambettava allegramente su schermo e si dilettava in tutte le discipline che saranno disponibili al momento del lancio. Sei diversi sport, tre ripescati dal passato, tre completamente inediti, accomunati tutti da un’estrema semplicità nelle meccaniche di gioco e da sistemi di controllo particolarmente intuitivi, che hanno però fatto intravedere anche un pizzico di profondità e la presenza di qualche elemento strategico.

Per diritto d’anzianità, partiamo con i “veterani”, ovvero quelle discipline che provengono da Wii Sports e da Wii Sports Resort. Saltata a piè pari tutta la parte relativa alla personalizzazione del proprio giocatore (a ben pensarci, avremmo potuto indossare una fantozziana maglietta della GIL con mutanda ascellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia), racchetta in mano siamo scesi in campo per un doppio. Un salto indietro nel tempo che ha rievocato antiche sensazioni, mettendo al tempo stesso in mostra una rinnovata precisione nella rilevazione dei movimenti e una gestione dei colpi meno banale di quanto potrebbe apparire al primo impatto.

È necessaria infatti una buona dose di tempismo per riuscire a indirizzare la pallina con precisione nella zona desiderata, e il rischio di vedere il proprio attacco finire miseramente in corridoio è sempre in agguato., più lineare nelle sue dinamiche di gioco e davvero facile da maneggiare. Il movimento di lancio è semplice ed estremamente ripetitivo, e ottenere buoni risultati sin dai primi tentativi è facile (forse sin troppo) anche senza andare a pasticciare troppo con gli effetti. Detto questo, per la sua natura è sicuramente una delle discipline che meglio si adatta a una tranquilla serata in compagnia di amici.

Abbandonate per qualche minuto palle, palline e palloni, abbiamo proseguito la nostra prova tirando qualche sana mazzata con la chanbara. Tre tipi di armi (due diverse spade singola e una doppia) ognuna dotata di un differente attacco speciale, un ring rotondo, un avversario da fare volare fuori dal suddetto ring. Queste le basi di una disciplina che riesce a essere al tempo stesso frenetica e tattica, grazie alla possibilità di eseguire diverse mosse in base alla posizione assunta (attacchi verticali, orizzontali, diagonali) e di stordire per qualche istante l’avversario in caso di parata.

NUOVE DISCIPLINE, NUOVE SFIDE

Una breve pausa, qualche secondo per riprendere fiato (abbiate pietà, l’età avanza e l’esercizio fisico arretra…) e ci siamo tuffati con rinnovato entusiasmo nella seconda parte della nostra prova. Seconda parte che è stata anche la più interessante, visto che ha riguardato il trittico di discipline inedite, ovvero calcio, badminton e pallavolo.

Avviata una partita calcio di Nintendo Switch Sports si avverte un preciso sentore nell’aria. È il profumo di Rocket League. L’impressione di avere a che fare con una versione “in salsa Nintendo” del classico di Psyonix, e tutto sommato questo non è un male. Malgrado la sonora sconfitta siamo rimasti, con una struttura in cui la gestione degli spostamenti del giocatore mediante levetta direzionale si affianca a una serie di movimenti delle mani per calciare nelle varie direzioni, con tanto di coreografici tuffi di testa.

L’impressione è che, soprattutto se affrontato in compagnia, il tasso di follia possa essere particolarmente elevato, e il risultato finale un mix tra delirio e divertimento perfetto per le serate con amici. Aggiunta piacevole, la possibilità di utilizzare il laccetto da gamba fornito nella confezione per una modalità extra in cui l’obiettivo è quello di colpire un cross al volo e indirizzarlo in porta. All’apparenza molto semplice, ma al lato pratico eseguire una girata perfetta non è un’operazione così immediata. Più lineari le ultime due discipline, la pallavolo e il badminton, in cui l’elemento cardine è il tempismo. Come avviene per il tennis, il movimento dei giocatori sul campo è gestito in maniera automatica, quindi ciò che conta veramente è trovare l’impatto con la palla nel momento ideale per eseguire un’azione perfetta. Con una differenza non da poco rispetto al tennis: è praticamente impossibile tirare fuori dal rettangolo di gioco, o almeno questa è stata la nostra impressione dopo un paio di partite. Tutto sommato piacevoli entrambi, anche se noi abbiamo trovato più intrigante il badminton, più ritmato e veloce.

E IL RESTO?

Il resto, leggasi opzioni e modalità varie, è ancora parzialmente avvolto nel mistero. Nel corso della nostra prova non siamo infatti entrati in contatto con il comparto online, non abbiamo potuto bighellonare più di tanto tra le schermate per sbirciare cosa avessero da offrire e non abbiamo ovviamente visto nulla del golf, la settima disciplina che sarà aggiunta con un DLC gratuito in uscita in autunno. Non ci sarà comunque da attendere molto per avere un quadro più completo della situazione, dato che l’uscita di Nintendo Switch Sports è ormai prossima, così come è prossima la nostra recensione completa.