505 e Forbidden Studios ci portano nel nord Europa e ci sfidano a sopravvivere tra animali, piante e… troll! Diamo assieme un primo sguardo all’interessante Among the Trolls.

Sviluppatore / Publisher: Forbidden Studios / 505 Games Multiplayer: Online Cooperativo Disponibile Su: PC (Steam) Data di Lancio: 2022

Dici troll, e ti vengono subito in mente quelle “simpatiche” persone che si divertono a mandare a putt… ehm, a rendere illeggibile anche le discussioni più interessanti online. Dici troll e, da appassionato di cinema trash, non puoi che pensare al leggendario Troll 2 di Claudio Fragasso, pellicola del 1990 talmente assurda e sgangherata da assurgere al ruolo di cult movie in cui, smentendo il suo stesso titolo, gli antagonisti di turno sono però dei goblin (a riguardo, consiglio di cercare in giro Best Worst Movie). Dici troll e ti appaiono davanti agli occhi le decine di sculture che tua sorella ha collezionato per anni, spargendole per casa anche nei posti più improbabili. Insomma, dici troll e provi sentimenti contrastanti, sentimenti che ti portano ad avvicinarti al primo titolo proposto da 505 Games nella presentazione della nuova line-up 2022-23 con un misto di terrore e di curiosità. Un mix che, dopo aver sentito le parole di Veli Kokkonen, game designer di Forbidden Studios, ha virato decisamente verso la curiosità…

IMMERSI NELLA NATURA

Iniziamo subito dalle basi: Among the Trolls è un survival game. Aggiungiamo un po’ di contesto extra: Among the Trolls non è un classico survival game. Condiamo il tutto con qualche ulteriore dettaglio: Among The Trolls prenderà tutti gli elementi tipici dei survival game e li inserirà in un contesto originale, in cui ogni azione, ogni ambientazione e ogni situazione saranno ammantate dal folclore nordico. Partendo da un’idea nata ai tempi dell’università, Veli Kokkonen ha sviluppato tutta una serie di concetti di gioco creando un mondo in cui la realtà di tutti i giorni è intrisa di elementi fantastici, che ricoprono un ruolo cardine e che impattano tanto sulla storia quanto sulla componente ludica.

L’incipit narrativo, che vede il/la protagonista (un/a trentenne di nome Alex/Anna) di turno tornare dopo anni nella sua terra di origine, la Finlandia, per incontrare i nonni, segna l’inizio di un viaggio a stretto contatto con la natura in cui non dovrebbero mancare anche diverse sorprese.

Esplorando un’area di gioco che si estenderà all’interno di, con una superficie non calpestabile in ogni sua parte a causa di colline/montagne/laghi, potrà infatti capitare di imbattersi proprio nei troll citati nel titolo, che fungeranno da NPC da aiutare (e da cui essere aiutati) per progredire nell’avventura principale. Oppure si potranno incontrare, versione “corrotte” degli animali che normalmente popolano le foreste, pronte ad attaccare al minimo contatto. O, ancora, sarà possibile finire in, che potranno tornare al loro splendore originale solamente ristabilendo un rapporto pacifico con le entità che la popolano attraverso offerte e sacrifici. La dimensione sovrannaturale sarà ulteriormente arricchita dalla presenza di attributi del personaggio derivanti direttamente dal folclore finnico, con tre abilità legate all’energia sprigionata da elementi quali fuoco, acqua e terra (Väki), alla fortuna (Lykky) e alla resistenza (Sisu) che si affiancheranno a caratteristiche più comuni da sfruttare al meglio per riuscire a sopravvivere.

Che si sia scelto di interpretare Anna o Alex ci saranno tante risorse da recuperare, con un sistema di crafting che seguirà schemi classici e un “parco oggetti” che crescerà con il passare del tempo, con un inventario che si amplierà in seguito al completamento di missioni specifiche. A questo si aggiungerà anche la possibilità di costruire un campo base, utilizzando soluzioni strutturali che, stando a quanto dichiarato da Veli Kokkonen, sono in parte ispirate da Valheim e sono studiate per favorire la collaborazione. Sì, collaborazione, perché Among the Trolls offrirà un’opzione co-op per un massimo di quattro giocatori, che potranno aiutarsi sia per portare avanti la missione principale che semplicemente per far crescere il proprio personaggio o il proprio insediamento.

SOPRAVVIVERE IN FINLANDIA

La missione di sopravvivenza in Finlandia avrà inizio nel corso del 2022, quando Among the Trolls sarà lanciato in Accesso Anticipato su Steam. La proposta iniziale sarà composta dal primo atto (di quattro) dell’avventura principale, che sarà seguito a cadenza costante (ogni sei mesi) da un nuovo capitolo che non solo porterà avanti la storia, ma che amplierà a tutto tondo la proposta contenutistica. Il piano di Forbidden Studios è quello di inserire passo dopo passo nuovi NPC con cui interagire, nuove missioni secondarie da completare, di aggiungere nuovi oggetti da creare e di ampliare il parco delle costruzioni a disposizione per dare vita a un piccolo villaggio in cui svolgere attività extra quali la coltivazione e, rullo di tamburi, l’immancabile pesca.

Interessante anche come il passaggio tra i vari capitoli sarà scandito dal raggiungimento di nuove ambientazioni e, soprattutto, dallo scorrere del tempo. Ili non porterà solo a mutamenti che impattano l’estetica del gioco, ma proporrà anche nuove e differenti sfide. Ad esempio, con l’arrivo dell’inverno il sole tramonterà presto e le temperature caleranno drasticamente, con improvvise tempeste di neve pronte a causare non pochi grattacapi.

Avvolto da un comparto grafico che, dalle sequenze mostrate durante l’evento 505 Games, sembra avere tutte le carte in tavola per colpire il bersaglio, Among The Trolls potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa per chi è alla ricerca di un survival game con un’ambientazione diversa dagli standard del recente passato. Un progetto da seguire, che sarà svelato nel corso del tempo anche per quanto riguarda elementi di natura meramente “tecnica”. Allo stato attuale infatti non sono state fornite notizie riguardo eventuali versioni console e supporto a Steam Deck, mentre è stato purtroppo confermato come non sia stato pianificata una modalità VR almeno per quanto riguarda la fase di Early Access. Peccato, già me lo vedevo Mario, con un bastone nodoso serrato tra le mani, che correva allegramente tra le foreste finniche inseguendo dei troll terrorizzati…