Teamfight Tactics: Lande Draconiche – Anteprima

Teamfight Tactics, il celebre auto-battler griffato Riot Games, s’appresta ad accogliere i draghi antichi e tante novità con Lande draconiche, il nuovo set in arrivo a giugno.

Sviluppatore / Publisher: Riot Games / Riot Games Prezzo: Free to Play Localizzazione: Completa Multiplayer: Competitivo PEGI: ND Disponibile Su: PC, Mobile Data di Lancio: 8 giugno (patch 12.11)

Draghi antichi ma non solo nel prossimo set, potete giurarci. L’evento in anteprima cui siamo stati invitati ci ha permesso di scoprire qualche succosa informazione extra sui nuovi contenuti che è d’uopo condividere.









BENVENUTI, DRAGHI ANTICHI

L’arrivo di Lande draconiche su Teamfight Tactics è previsto con la patch 12.11 quindi, come riportato sul sito ufficiale e su Twitter, bisogna cerchiare sul calendario l’8 giugno. Durante un evento in streaming cui hanno presenziato gli sviluppatori di Riot Games abbiamo fatto la conoscenza dei sette draghi antichi che stanno per stravolgere la Convergenza. Loro sono sicuramente la novità più importante del Set 7 perché sono nuovi personaggi che andranno a rimpolpare il roster di Campioni a nostra disposizione, ma anche perché sono caratterizzati da alcune peculiarità che li rendono particolarmente intriganti.

Tempest: dopo 9 secondi, una tempesta colpisce il campo di battaglia. Tutte le unità Tempesta ottengono Velocità d’Attacco. I nemici subiscono una percentuale della loro salute massima come danni puri e vengono storditi per 1 secondo. Jade: i campioni con il tratto Jade evocano delle Statue di Giada che crescono di potenza proporzionalmente al numero di campioni con il tratto Jade attivi. Quando muoiono esplodono, infliggendo il 50% delle loro salute massima ai nemici come danni magici. Ad inizio combattimento, le unità alleate adiacenti le Statua di Giada ottengono Velocità d’Attacco e Cure. Shimmerscale: questo tratto dà al la possibilità di sfruttare degli oggetti speciali i cui effetti sono più o meno potenti a seconda di quanti gold possediamo. Tier maggiori danno diritto a più oggetti speciali. Guild: ogni membro della gilda dà un bonus unico alla gilda che scala in base a quanti campioni con il tratto Guild sono attivi. Questo bonus si applica a tutti gli alleati, ma i membri della gilda ottengono il doppio del bonus.



TEAMFIGHT TACTICS SI RINNOVA

Come detto, saranno sette i draghi che potremo acquistare per rinforzare la nostra squadra o, se siamo fortunati, ricevere nei round 2–7 o 3–7 tramite un Dragon Orb (sarà sempre un drago da 8 gold), ma è meglio se ve li presento:sono i draghi da 8 gold mentresono quelli da 10 gold. Oltre a costare il doppio rispetto alle altre unità della stessa rarità, ogni dragoed è caratterizzato dal tratto Drago, un’intrigante caratteristica che gli consente di ottenere il triplo dei bonus dai tratti Origine e un aumento della salute di 600 hp a patto di avere in squadra. A meno che non si ottenga il potenziamento che consente di ignorare questo limite (Dragon Alliance), comprare tanti draghi quindi non è una buona idea perché impedisce di sfruttarne il 100% del potenziale. Lande draconiche porterà con sé vari tratti, ma quelli elencati di seguito sono gli unici su cui si sono soffermati i dev durante l’anteprima:

Riot Games è perfettamente consapevole dell’importanza degli Impianti Hextech nell’aumentare la varietà di ogni match e di quanto sia gradita alla comunità la possibilità di personalizzare ulteriormente la propria build. In virtù di ciò Lande Draconiche rinnova la dinamica con i nuovi Impianti Draconici, i quali saranno disponibili nei round 2–1, 3–2 e 4–2, inoltre le possibilità di ottenere bonus d’oro saranno maggiori e, una volta per partita, potremo pagare 1 gold per cambiare tris di potenziamenti tra cui scegliere. Lande draconiche porterà con sé anche il Treasure Dragon, uno scrigno del tesoro con cui provare a personalizzare ulteriormente la propria build alla fine del quarto round e che prende il posto dell’evento con i Raptor. Dal Treasure Dragon potremo prendere i cinque tesori che ci appaiono oppure tentare la fortuna al prezzo di 1 gold.

sono invece i nuovi Strateghi che ci faranno compagnia in battaglia, ma ovviamente le novità riguardano anche il roster di Campioni a nostra disposizione. Insieme ai nuovi personaggi sono previsti anche un’interessante mini-serie di miglioramenti della qualità della vita come quello legato alle gestione delle ricompense fornite dal combattimento PvE di fine match, diversi elementi cosmetici di vario genere e, dulcis in fundo, un aggiornamento ai premi dell’Arena e del Pass.

La panoramica delle novità legate a Lande draconiche deve fermarsi qui, durante l’evento molto è stato raccontato ma non tutto è stato svelato, com’è giusto che sia. Lande draconiche sembra avere tutte le caratteristiche al posto giusto per ingolosire i fan dell’auto-battler di Riot, tra novità e rinnovamenti alle meccaniche note i dev si sono dati da fare per migliorare il loro gioco. La sensazione è che i protagonisti indiscussi del Set 7 e del prossimo futuro nella Convergenza saranno i possenti draghi antichi, tuttavia è emerso qualcos’altro durante l’evento, qualcosa di intangibile e invisibile eppure estremamente evidente: l’entusiasmo dei dev di Riot Games e la loro grande determinazione nel voler perfezionare a qualsiasi costo Teamfight Tactics cercando al contempo di realizzare i sogni dei tanti appassionati.