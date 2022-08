FIFA 23 Anteprima – La modalità Carriera

Scopriamo insieme come cambieranno le carriere di giocatori e allenatori in FIFA 23.

Dopo un paio di anteprime in cui abbiamo esaminato le principali novità di FIFA 23 lato gameplay, è il momento di cominciare a dedicarsi alle modalità di gioco. Ci attende un lungo percorso, in un viaggio che si protrarrà per un paio di settimane e che ci porterà, attraverso diverse tappe, a esaminare una dopo l’altra la Carriera, il Pro Club, Volta e Ultimate Team. Da dove cominciamo? Seguendo l’ordine appena elencato, dalla Carriera…









DA GRANDE FARÒ IL CALCIATORE… O L’ALLENATORE…

Così come i suoi predecessori, anche FIFA 23 sarà un titolo dominato dalla componente multigiocatore, in cui l’interesse dell’utenza è quasi completamente fagocitato da quella macchina da soldi nota come Ultimate Team, la modalità Carriera rappresenta un’oasi di pace e tranquillità per chi preferisce concentrarsi sul single player e per chi è alla ricerca di una sfida che non si limiti alla semplice partita. Quest’anno la Carriera manterrà intatti buona parte degli elementi cardine della passata edizione, con l’aggiunta di alcune modifiche che potrebbero condizionare l’evoluzione del proprio alter ego virtuale. La prima novità è rappresentata dall’inserimento di tre tratti caratteriali (Maverick, Heartbeat e Virtuoso) che si combineranno per creare la personalità del calciatore. Tutte le azioni sul terreno di gioco faranno guadagnare un differente quantitativo di punti ai tre tratti caratteriali, garantendo uno sviluppo che dipenderà in maniera diretta dalle proprie performance. Al lato pratico, l’accrescimento di un aspetto della personalità piuttosto che di un altro porterà potenziamenti a specifiche caratteristiche di gioco. Per esempio puntando su Maverick si miglioreranno, tra gli altri il tiro, l’accelerazione e il dribbling. Con Heartbeat invece il controllo, i passaggi e la visione di gioco mentre Virtuoso permetterà di lavorare sulla potenza di tiro e sulla forza fisica.

A determinare la personalità del proprio giocatore non saranno poi solo le performance in partita, ma anche tutta una serie di nuove attività extra-campo. FIFA 23 ci permette infatti di compiere azioni come organizzare una festa di compleanno, assumere uno chef personale oppure un personal trainer, andare a trovare un compagno infortunato o costruirsi una game room a casa permetteranno di ottenere ulteriori “punti esperienza” da spendere. Tutto questo sarà reso possibile grazie a un’ulteriore novità, che può essere sintetizzata con una sola parola: soldi. Ogni giocatore riceverà infatti, come nella realtà, uno stipendio, che potrà essere speso o investito a piacimento scegliendo tra le differenti opzioni disponibili di volta in volta. Quanto appena scritto, è importante sottolinearlo, sarà valido per tutti i calciatori presenti. Potrete quindi gestire l’evoluzione sia del vostro avatar personalizzato, creato dal nulla secondo i vostri gusti, che di uno qualunque dei giocatori reali disponibili nel database. Interessante, soprattutto per chi non vuole prendere parte a incontri completi, la nuova opzione denominata Playable Highlights, che permetterà (sia da giocatore che da allenatore) di affrontare solamente le azioni salienti eliminando tutti i “tempi morti” che caratterizzano ogni partita. Gli highlights saranno generati in maniera dinamica in base ai valori delle squadre in campo, con l’ulteriore possibilità di concentrarsi solamente sulla fase offensiva tralasciando quella difensiva o, nella Carriera giocatore, di entrare in scena solamente nelle azioni che coinvolgono direttamente il proprio calciatore.

Decisamente meno numerose e, almeno a prima vista meno rilevanti in termini di gameplay, le, con l’aggiunta di unoche indicherà quale impatto può avere ogni acquisto/cessione sia dal punto di vista finanziario che da quello tecnico e la possibilità di vestire i panni di manager reali, scegliendo se guidare le loro squadre attuali oppure se provare un’avventura in un team differente. Conte proseguirà al Tottenham o tornerà alla Juventus? Guardiola abbandonerà il Manchester City per approdare al Real Madrid? Non ci saranno limitazioni, quindi

Le ultime righe di questa anteprima sono dedicate al comparto grafico di FIFA 23, protagonista di un lavoro di restyling studiato per facilitare gli spostamenti tra i menù e per allinearsi a Volta a FUT. Non abbiamo potuto navigare pad alla mano tra le varie schermate ma, da quanto abbiamo potuto vedere, sono stati fatti dei passi in avanti e tutto sembra più chiaro e di facile fruizione.