Bud Spencer e Terence Hill tornano protagonisti di un videogioco nel sequel di Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2, che promette ancora più divertimento, citazioni, botte e fagioli.

Sviluppatore / Publisher: Trinity Team / Buddy Productions Prezzo: 19,99 Localizzazione: Presente Multiplayer: Cooperativo locale PEGI: 16+ Disponibile Su: PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Switch Data di Lancio: 22 Settembre 2023

Bud Spencer e Terence Hill sono due icone immortali della cinematografia non solo italiana, ma anche internazionale. Grazie al primo Slaps and Beans sono anche diventati protagonisti del loro primo videogioco ufficiale, che ha ottenuto un ottimo successo.









Preparatevi a dosi ancora più generose di botte e fagioli ed anche ad un gameplay potenziato con Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2. Noi intanto abbiamo dato un primo assaggio e non vediamo l’ora di giocarci il resto dentro la nostra Dune Buggy rossa con cappottina gialla.

A COLPI DI BUD SPENCER & TERENCE HILL!

Che ci crediate o no, l’inimitabile coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill è molto più popolare in altri terrirori europei che in Italia. In Germania, ad esempio, non si contano i fan club e anche nei paesi dell’est pellicole come Altrimenti Ci Arrabbiamo, Lo Chiamavano Trinità e I Due Superpiedi quasi Piatti sono oggetto di culto. Non è difficile quindi spiegare l’ottimo successo riscosso dal primo Slaps and Beans, picchiaduro a scorrimento del Trinity Team che scimmiottava le meccaniche di Final Fight e simili, facendo visitare ai giocatori alcune delle location più iconiche dei film più famosi del divertente duo.

A distanza di quasi sei anni ecco arrivare il sequel, che non si concentrerà su una sola pellicola del celebre duo ma proporrà tutta la filmografia in un tripudio di schiaffi, citazioni e cibo spazzatura. La storia, se così si può chiamare, manterrà un vago filo conduttore con la precedente e ci porterà inizialmente in Africa, luogo nel quale i nostri eroi dovranno dare fondo alle proprie energie per liberare un povero villaggio dal giogo di uno spietato cartello di malviventi.

SIAMO GIÀ ARRABBIATI

Se in questa breve premessa già sentite vaghi echi di Banana Joe non vi sbagliate affatto, è infatti questo il primo storico film citato in questa avventura persino con un mini-gioco a base di banane. Gli easter eggs e le citazioni saranno ovviamente moltissime, alcune delle quali provenienti anche da film che hanno visto protagonista solo uno tra Bud e Terence.

Per questo sequel il bolognese Trinity Team ha utilizzato la classica formula dei sequel: prendi tutto quello che c’era di buono nel gioco precedente, amplialo e aggiungi un po’ di spezie. Tutto questo in Slaps and Beans 2 sembra tradursi in scenari molto più ampi e dettagliati, maggiore interazione con i livelli e scontri assai più vari, frutto di un sistema di combattimento che non è cambiato più di tanto, ma è stato potenziato con mosse nuove di zecca e animazioni nettamente di un’altra caratura. Il livello di difficoltà medio, dei tre disponibili fin dall’inizio, ci è sembrato un po’ più alto rispetto a quello del primo gioco. La quantità di nemici su schermo è aumentata non poco e spesso l’inquadratura più stretta lascia spazio ad un campo lungo per permettere al giocatore di tenere meglio d’occhio la situazione.

La netta inferiorità numerica con cui spesso si è costretti a venire a patti fa sì che la tecnica del button-smashing non funzioni più di tanto in Slaps and Beans 2. Molto meglio affidarsi alle diverse caratteristiche dei due personaggi,, e sfruttare le nuove mosse speciali (anche di coppia) che si caricheranno con i colpi inferti. I livelli sembrano molto più interattivi, con molti più oggetti utilizzabili a mo’ di armi da lancio e numerose suppellettili che possono essere spaccate alla ricerca di oggetti di cura.

Sebbene le fasi di combattimento siano ancora il fulcro del gameplay del gioco, uno spazio leggermente maggiore sembra essere stato dato alle fasi di esplorazione e alle sezioni platform, che purtroppo sembrano ancora soffrire di qualche problemino dovuto alla percezione della profondità e ad occasionali ritardi nella risposta ai comandi. nei che potranno, ce lo auguriamo, essere corretti senza troppi patemi nelle ultime settimane di sviluppo. Come accennavamo all’inizio, i mini-giochi saranno una componente molto più presente nel gameplay di Slaps and Beans 2 e anche loro saranno ovviamente ispirati ad alcune delle gesta cinematografiche di Bud e Terence. Ne troverete parecchi nel corso dell’avventura ma tutti saranno raccolti in un’apposita e inedita modalità Party per quattro giocatori che andrà ad impreziosire ancora di più il pacchetto.

QUESTO NON L’HO MAI PICCHIATO PRIMA

Dalla demo che abbiamo provato un solo livello e un mini gioco, che potete trovare ancora per qualche giorno disponibile su Steam) non ci è stato ovviamente possibile comprendere quanto questo sequel sia più grande e longevo rispetto al primo capitolo, ma dalla mappa principale si può supporre che l’indicazione ci aspettano almeno una quindicina di livelli della durata media di mezz’ora. Una cosa è certa: il team di sviluppo non ha riposato sugli allori e la passione per il materiale originale utilizzato sprizza da ogni pixel. A tal proposito, graficamente Slaps and Beans 2 non cambia (fortunatamente) lo stile del titolo precedente ma la qualità della pixel-art e la fluidità dei movimenti anche dei personaggi secondari è chiaramente frutto di un lavoro di design sensibilmente più accurato.

Il gioco questa volta sarà doppiato in molte lingue, compreso l’italiano, e le voci scelte per i due protagonisti sono di alto livello. Terence avrà la voce storica di Harrison Ford, quella di Michele Gammino che lo ha già doppiato in vari film. Sembra di buon livello anche il lavoro fatto dal doppiatore di Bud, Bruno Schirripa, che ha preso il posto del compianto Glauco Onorato. La sua voce non è altrettanto nota ma sembra adattarsi abbastanza bene alla “stazza” del personaggio. Della colonna sonora non sarebbe neanche il caso di parlarne perché chi non conosce i pezzi storici degli Oliver Onions?

Gli italianissimi Guido e Maurizio De Angelis anche stavolta presteranno alcune delle loro indimenticabili opere come sottofondo delle scorribande di Bud e Terence e non ci dispiacerebbe se venisse inserita anche una modalità Juke-Box dove poterle ascoltare a piacimento. L’uscita è proprio dietro l’angolo e il piccolo assaggio che abbiamo dato a questo sequel non ha fatto che aumentare la nostra voglia di metterci le mani sopra. Purtroppo la sua uscita è prevista in uno dei periodi più affollati di uscite di sempre, ma non fate l’errore di snobbarlo o lasciarlo nel dimenticatoio perché una cosa è certa: