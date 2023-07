Valorant - Episodio 7 Atto 1: Evoluzione – Anteprima

Valorant, l’FPS tattico di Riot Games, nell’ultimo mese è stato travolto da un’ondata anomala ma non troppo di contenuti inediti sicché un recap dell’Episodio 7 Atto 1: Evoluzione è d’uopo.

Sviluppatore / Publisher: Riot Games / Riot Games Prezzo: Free to play Localizzazione: Completa Multiplayer: Online Competitivo PEGI: 16 Disponibile su: PC

Tra Deathmatch a squadre, i ritocchi al sistema di progressione, un nuovo agente tutto da scoprire e la solita strabordante marea di skin e cosmetici assortiti, Evoluzione ha indubbiamente tenuto fede al suo nome.









Ecco una panoramica che raccoglie fra le use righe tutto ciò che è cambiato con l’arrivo della patch 7.0 su Valorant, il first person shooter tattico online tanto caro a chiunque adori la scena competitiva.

TDM, OH YEAH

Partiamo dalla nuova modalità 5 contro 5, l’atteso Deathmatch a squadre. Ogni partita si svolge in quattro fasi a tempo, non ci sono i crediti da spendere e, quando si muore, la rigenerazione avviene ogni 1,5 secondi. La modalità prevede tre mappe (Piazza, District, Kasbah) realizzate appositamente per adattarsi al ritmo frenetico del deathmatch team VS team e la possibilità di utilizzare le skill dei vari agenti.

Il gameplay è caratterizzato da scontri a fuoco e di abilità non stop senza grandi richieste strategiche, motivo per cui la nuova modalità, oltre a rappresentare un'alternativa alle altre code,

La squadra che raggiunge per prima quota 100 uccisioni vince, altrimenti allo scadere del tempo (9 minuti e 30 secondi) chi è in svantaggio perderà la partita. Ogni match permette di guadagnare 1000 punti esperienza, inoltre ci sono dei generatori d’armi che è bene sfruttare per aumentare la propria potenza di fuoco senza aspettare di ritrovarsi nella safe zone iniziale o l’inizio di ogni fase, quando cioè la potenza e la letalità dell’equipaggiamento dei giocatori vengono potenziate automaticamente.

I PROGRESSI DI VALORANT

A differenza del Deathmatch normale, il Deathmatch a squadre consente di accumulare punti esperienza validi per un sistema di progressi che, con la patch 7.0, si presenta ai fan rinnovato grazie a una serie di cambiamenti interessanti come le Ricompense Giornaliere. La nuova feature ci ricompensa quotidianamente per il nostro impegno: ogni giorno, infatti, partita dopo partita si ottengono progressi in un percorso a checkpoint.

Ogni checkpoint nel percorso conferisce un certo numero di PE e di Crediti Kingdom,per questi ultimi.

Nella lista di modifiche e ritocchi figurano inoltre il Negozio Ornamenti, il Negozio Agenti, l’Attrezzatura degli Agenti e infine gli Eventi Reclutamento agente. Per entrare nel dettaglio delle varie modifiche al sistema di progressi e capire in maniera più specifica il loro funzionamento vi consiglio di leggere le FAQ ufficiali a questo link.

DEADLOCK, LA GEMMA DELL’EPISODIO 7 ATTO 1

Vi devo rimandare al sito ufficiale perché qui non abbiamo un secondo da perdere, dobbiamo dedicare gli ultimi caratteri a nostra disposizione a una delle novità più intriganti dell’Episodio 7 Atto 1: Deadlock. Il nuovo Agente, una Guardiana norvegese difficile da padroneggiare ma, proprio per questo, capace di dare grandi soddisfazioni, ha più di un asso nella manica che potrebbero permetterle di ritagliarsi un posto di spicco nel panorama attuale. Ecco il suo set di abilità:

Sensore Sonico (tasto Q): equipaggia un sensore sonico che monitora un’area in attesa di rumori emessi dai nemici, investendola con un effetto stordente se rileva rumore di passi, spari o altri rumori significativi

equipaggia un sensore sonico che monitora un’area in attesa di rumori emessi dai nemici, investendola con un effetto stordente se rileva rumore di passi, spari o altri rumori significativi Rete di Protezione (tasto E): equipaggia un disco contenente la rete di protezione. Una volta lanciato, all’atterraggio il disco genera una serie di barriere a raggiera che bloccano il movimento dei personaggi.

equipaggia un disco contenente la rete di protezione. Una volta lanciato, all’atterraggio il disco genera una serie di barriere a raggiera che bloccano il movimento dei personaggi. GravNet (tasto C): equipaggia una granata GravNet. Che sia un lancio normale o dal basso verso l’alto, la GravNet esplode all’atterraggio, costringendo i nemici investiti dall’esplosione ad accovacciarsi e a muoversi lentamente.

equipaggia una granata GravNet. Che sia un lancio normale o dal basso verso l’alto, la GravNet esplode all’atterraggio, costringendo i nemici investiti dall’esplosione ad accovacciarsi e a muoversi lentamente. Annientamento (tasto X): equipaggia un acceleratore di nanofilo che emette un impulso di nanofili in grado di intrappolare in un bozzolo il primo nemico con cui entra a contatto. Il nemico intrappolato viene trascinato lungo un tracciato di nanofili e muore se ne raggiunge la fine, a meno che non venga liberato giacché il bozzolo di nanofilo è distruttibile.

Come si può ammirare nel trailer di presentazione ufficiale del nuovo Agente, Deadlock è estremamente brava a complicare la vita al team nemico e a difendere determinate porzioni di mappa. Stordire, bloccare oppure rallentare i movimenti degli avversari sono capacità che, se sfruttate al momento e nel modo giusto, possono fornire un prezioso aiuto quando è imperativo tenere sotto controllo un’area importante. Se le cose si mettono davvero male inoltre c’è sempre Annientamento, una Ultimate dannatamente rognosa soprattutto per chi è tanto coraggioso – o avventato? Il confine è più sottile di quanto si pensi in Valorant – da gironzolare tutto solo soletto.

Concludiamo la panoramica sulle novità recenti con una menzione a Nuova frontiera, la nuova linea di modelli studiata da Riot Games per gli amanti dell’estetica e della personalizzazione. Grazie alla sua tecnologia all’avanguardia,nel tentativo di dare vita a una linea il più vicina possibile alla perfezione. Nuova frontiera è solo la punta di diamante che impreziosisce oltremisura la canonica torma di skin e cosmetici tra cui vanno segnalati ovviamente anche quelli previsti nell’ultimo Pass Battaglia, gratuito o premium che sia. Cos’altro aggiungere? L’Episodio 7 Atto 1: Evoluzione mantiene quel che il suo stesso nome promette, c’è poco da dire e molto da gustare.