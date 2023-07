Grinding Gear Games ci ha invitato a un evento di presentazione di Path of Exile 2 in cui abbiamo potuto vedere del gameplay in anteprima, così da raccogliere alcune informazioni in più su questo ambizioso action RPG.

Sviluppatore / Publisher: Grinding Gear Games / Level Infinite Prezzo: Free-to-play Localizzazione: Assente Multiplayer: Competitivo e cooperativo online PEGI: N.D. Disponibile Su: PC (Steam) Data di Lancio: 7 giugno 2024 (Closed beta)

Annunciato nel 2019 come un’evoluzione di Path of Exile, di cui sarebbe stato una sorta di enorme espansione, questo sequel nel tempo si è evoluto fino a diventare un prodotto a sé stante. Per questo gli sviluppatori capitanati dal co-fondatore Jonathan Rogers hanno tenuto a precisare che le due esperienze rimarranno distinte e separate, tuttavia qualsiasi acquisto in-game sarà intercambiabile e utilizzabile in entrambi i giochi.

Si tratta di una decisione inconsueta, soprattutto in un mercato dove si tende a spremere ogni singolo centesimo dai portafogli degli utenti, ma proprio per questo motivo molto apprezzata. “Tutto ciò che avete acquistato o acquisterete in futuro potrà essere usato in entrambi i giochi a meno che non si tratti di contenuti pensati appositamente per uno dei due,” ha affermato Rogers. “Non potete essere un orso in PoE1, quindi un reskin della vostra forma di orso non servirà a nulla. Ma potrete equipaggiare la skin di una spada e usare tutte le espansioni della scorta.”

QUESTIONE DI MOVIMENTO

La demo che abbiamo avuto modo di visionare è stata tratta dal terzo atto della campagna, su un totale di sei. Abbiamo potuto vedere in azione il monaco mentre esplorava una giungla e le rovine circostanti. Il monaco è una classe che sfrutta una combinazione di destrezza e intelligenza come attributi principali, pertanto punta molto sulla mobilità per sferrare rapidi attacchi in corpo a corpo alternandoli ad abilità magiche. Rispetto al primo Path of Exile, questo sequel introduce due classi per ogni combinazione di attributi base, quindi Forza, Destrezza e Intelligenza; per questo il monaco non è l’unica classe specializzata in destrezza e intelligenza: avremo anche l’Ombra, ma questa non è stata oggetto della presentazione.

Il monaco, nello specifico, si muove agilmente sul campo di battaglia passando di nemico in nemico. Una delle abilità che ci è stata mostrata è il cosiddetto Killing Palm: utilizzato su un nemico in fin di vita fornisce una carica al personaggio. Questa carica può poi essere sfruttata per potenziare le altre abilità del monaco, garantendo loro una maggiore potenza oppure un raggio d’azione più ampio. Per esempio, l’abilità Falling Thunder di norma genera una piccola area al cui interno vengono danneggiati i nemici, ma potenziandola con una carica assorbita con il Killing Palm viene ampliato il suo raggio così da colpire più mostri.

LO SPIRITO DI PATH OF EXILE 2

Durante uno scontro con un boss ci è poi stato comunicato che le abilità che applicano effetti di stato, per esempio quelle che congelano o stordiscono i nemici, non sono più binarie. Nel videogioco precedente veniva effettuato un singolo check, pertanto un nemico poteva essere congelato oppure no a seconda della sua resistenza. In Path of Exile 2 tutto questo è cambiato:fino a congelare completamente i nemici, persino i boss, i quali non saranno più immuni ai cambiamenti di stato.

La seconda porzione della demo è stata invece dedicata a un’altra classe: l’incantatrice. L’incantatrice è un personaggio specializzato nelle magie elementali di distruzione, pertanto si basa solamente sull’attributo intelligenza. Molte delle sue abilità sono state mutuate dalla classe omologa del primo Path of Exile, ma anche in questo caso c’è stata una rivisitazione delle stesse per aggiungere una maggiore mobilità. L’incantatrice ha poi accesso a un’abilità che le permette di evocare un’armatura di ghiaccio, in questo modo può potenziare le sue scarse difese in mischia così da riuscire a sopravvivere più a lungo in mezzo a orde di mostri, anche perché questi vengono danneggiati e possono venire congelati nel caso attacchino il personaggio in corpo a corpo.

La presenza dell’incantatrice ha fornito agli sviluppatori il giusto pretesto per parlare di un’altra novità di Path of Exile 2: lo spirito. Si tratta di una nuova risorsa che funge da riserva per le abilità con effetti continui, come l’armatura ghiacciata dell’incantatrice. Ogni personaggio comincia l’avventura con 100 spirito, una quantità sufficiente per la maggior parte delle abilità, ma nel caso in cui si abbia bisogno di più spirito si può aumentare il limite massimo della risorsa attraverso oggetti oppure effetti passivi da sbloccare nello skill tree.

Condividi con gli amici Inviare

Una volta conclusa la presentazioneche sembra esserci in questo sequel , sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare prima che possa essere giocabile dal pubblico, per stessa ammissione di Grinding Gear Games. Per esempio il feedback dei colpi è sembrato quasi inesistente, mentre è tutta da verificare la coerenza delle build e la libertà offerta ai giocatori in tal senso. L’uscita si farà comunque attendere un bel po’: Jonathan Rogers ha dichiarato che. Manca poco meno di un anno, dunque: “Non vogliamo affrettare i tempi,” ha concluso Rogers. “Vogliamo assicurarci di fare tutto nel modo giusto.” Bene così.