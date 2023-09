Resident Evil 4: Separate Ways – Anteprima

Gli ultimi tasselli del puzzle di Resident Evil 4 vanno al loro posto grazie a Separate Ways, imminente DLC che vede protagonista l’avvenente agente segreto Ada Wong.

Sviluppatore / Publisher: Capcom / Capcom Prezzo: 9,99 Localizzazione: Presente Multiplayer: Assente PEGI: 18 Disponibile su: PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Data di Lancio: 21 Settembre 2023

A due mesi esatti di distanza da Resident Evil 4 arriva l’atteso DLC “Separate Ways” che vede protagonista l’agente super-segreta Ada Wong, vecchia fiamma mai alimentata ma anche mai spenta di Leon Kennedy. La sua presenza silenziosa e quasi invisibile nasconde segreti e inquietanti eminenze grigie che i fan di Resident Evil 4 già conoscono per il gioco originale.









Ma mai dare tutto per scontato perché qualche sorpresa “Made in Capcom” potrebbe anche arrivare. In attesa dell’imminente uscita abbiamo dato una prima occhiata dietro le quinte.

TUTTE LE NOVITÀ RESIDENT EVIL 4: SEPARATE WAYS

Il suo nome è Wong, Ada Wong. Anche chi non ama particolarmente la saga di Resident Evil, avrà sentito almeno una volta il suo nome e apprezzato il suo mix di risolutezza e fascino. È la protagonista di Separate Ways, il DLC di Resident Evil 4 che sarà disponibile per tutti i possessori del gioco a partire dal 21 Settembre. Per chi ha già giocato il titolo originale il suo arrivo non sarà una sorpresa, anzi in molti se lo aspettavano già incluso nell’avventura principale… e invece no, per scorprire tutti (o quasi) i segreti che la sinuosa doppio-giochista si porta dietro dovremo sborsare la bellezza di 10 Euro. Un prezzo tutto sommato e accettabile per un’appendice composta da cinque capitoli che, salvo sorprese, dovrebbe avere una durata media di 4 ore.

Ma di cosa parlerà Separate Ways? In molti già lo sanno, ma è bene rinfrescarsi la memoria: questo DLC narra le vicende che hanno preceduto e seguito gli eventi di Resident Evil 4. Sappiamo bene che tra Ada e Leon c’è un legame particolare, fatto di amore, odio, arti marziali e pallottole… e la storia si ripete qui forse anche più intensa. Giocando RE4 sicuramente qualche domanda ve la sarete fatta, ad esempio: per chi lavorava la Wong? Perché invece che andarsene dritta per la sua strada continuava a seguire le orme dell’agente Kennedy e come faceva a sapere con esatta precisione la sua posizione, anticipandola sistematicamente? Questi e altri interrogativi troveranno risposte proprio in Separate Ways che, con un filo invisibile tessuto proprio da Ada, collegherà gli eventi principali di Resident Evil 4, dall’arrivo a El Pueblo allo scontro finale con Saddler.

UGUALE MA DIVERSO

Ma il gameplay sarà lo stesso, identico? Sostanzialmente sì, parliamo sempre di un TPS ma la dotazione di serie della protagonista è un po’ diversa da quella a cui ci ha abituati il signor Kennedy e aggiungerà un po’ di spicy al tutto. Sappiamo tutti che Ada preferisce fare le cose con il minor impatto possibile, rimanendo lontana dai focolai di pericolo e lasciando pochissime tracce. In questo le viene in aiuto il rampino, oggetto utile non solo per muoversi agilmente ma anche per abbattere i nemici portando colpi corpo a corpo da distanza di sicurezza. In caso di necessità tuttavia sa dare prova di eccezionale abilità con le armi da fuoco e riflessi fuori scala nelle parate con il coltello, ma rispetto alla run di Leon aspettatevi un tipo di azione dal ritmo leggermente diverso.

Sarà un inverno a tinte rosse quello firmato da Capcom, che insieme al DLC di RE4 farà uscire anche un aggiornamento della modalità Mercenari che porterà nel gruppo proprio la stessa Ada e il villain più amato della serie, Albert Wesker. Più avanti, ma comunque entro pochi mesi, arriverà l’update VR, che sarà disponibile gratuitamente ai possessori del gioco principale. Anche se doveste aver già spolpato a dovere l’originale Resident Evil 4 e di conseguenza pensaste di conoscere tutti i dettagli dell’avventura di Ada, fossimo in voi uno spazietto libero per la curiosità lo lasceremmo a disposizione. Visto il trattamento riservato da Capcom al gioco principale, siamo abbastanza certi che qualche sorpresa non mancherà… arrivando magari a ritmo di Flamenco.