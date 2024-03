Dal Ranger di Path of Exile 2 a Path of Exile: Necropolis – Anteprima

Abbiamo avuto modo di partecipare a un evento virtuale organizzato da Grinding Grear Games, che ci ha svelato in anteprima la classe del Ranger di Path of Exile 2 e Necropolis, la prossima espansione del primo Path of Exile.

Sviluppatore / Publisher: Grinding Gear Games / Grinding Gear Games Prezzo: Free to Play Localizzazione: Assente Multiplayer: Cooperativo online PEGI: N.D. Disponibile Su: PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Data di lancio: Da annunciare (Path of Exile 2) / 29 marzo 2024 (Path of Exile: Necropolis)

Durante l’evento abbiamo avuto modo di ascoltare direttamente le parole di Jonathan Rogers, game director di Path of Exile 2, che ci ha presentato la Ranger, una delle classi già presenti nel primo videogioco e che è stata rimaneggiata per meglio adattarsi al sequel.









Uno dei principi fondamentali che ha guidato il team di sviluppo durante la progettazione della Ranger è la possibilità di utilizzare qualsiasi abilità in movimento, non è un caso che Rogers ha citato esplicitamente il Legolas della saga cinematografica de Il Signore degli Anelli come fonte di ispirazione.

ARCO E FRECCE

Il risultato, almeno stando a quanto abbiamo avuto modo di vedere durante la presentazione, è un personaggio dotato di un’elevata agilità che riesce a tenere a bada orde di nemici grazie alle molte abilità di crowd control. Per esempio, una delle skill spara frecce che al contatto con un nemico rilasciano gas velenosi in una ristretta area d’effetto, avvelenando chiunque ne venga in contatto. Un’altra è utile per scoccare frecce fulminanti che stordiscono i nemici. Un’altra, ancora, è utile per fuggire dai nemici facendo un balzo all’indietro e al contempo scagliando una freccia congelante che rallenta i nemici. Immancabile, poi, la pioggia di frecce che colpiscono ripetutamente un punto del livello.

Accanto alle abilità di controllo della folla, però, ve ne sono anche altre che consentono alla Ranger di infliggere danni ingenti a bersagli singoli. Come il cosiddetto “Snipe”: un colpo caricato a bersaglio singolo che infligge un colpo critico assicurato, ma solo se l’abilità viene attivata al momento giusto. Un’altra abilità permette di conficcare una freccia speciale in un nemico che si attiva dopo un breve periodo di tempo: all’attivazione, poi, un fulmine cade dal cielo e colpisce il nemico prestabilito con un’alta probabilità di elettrificarlo, aumentando il danno subito del 30%.

Tutte queste skill sono intercambiabili dal momento che in Path of Exile 2 le abilità vengono fornite da delle gemme speciali, le quali possono essere equipaggiate a piacimento in modo da creare la propria build personalizzata. Non è tutto, però, dal momento che, che garantiscono bonus passivi alla relativa abilità. Per esempio vi sono gemme che aumentano il numero di frecce scoccate, mentre altre che attribuiscono lo status corrosivo ai danni inflitti, riducendo progressivamente l’armatura dei nemici. Anche in questo caso le gemme di supporto possono essere modificate in qualsiasi momento, aumentando a dismisura le opzioni di personalizzazione.

Purtroppo, alla fine della presentazione di Path of Exile 2, il director ha annunciato il rinvio della pubblicazione della beta. Il gioco non sarà più disponibile il 7 giugno, come inizialmente previsto, invece la pubblicazione è slittata a data da destinarsi, ma comunque entro la fine del 2024. In ogni caso, Grinding Gear Games ha in programma un’alpha nel corso del mese di giugno.

PATH OF EXILE: NECROPOLIS

La seconda parte dell’evento è stata invece dedicata a Necropolis, la prossima espansione del primo Path of Exile che porterà con sé un bel po’ di novità, tra cui una nuova lega. La novità principale, però, è un oggetto che apre la porta a nuove possibilità di personalizzazione dell’esperienza di gioco: la Lanterna di Arimor.









La Lanterna può essere utilizzata ogniqualvolta si accede a una nuova area per esaminare i nemici che troveremo nella mappa e i vari modificatori presenti. Non è tutto perché questi modificatori possono essere configurati in maniera diversa, scegliendo in prima persona quali mostri riceveranno determinati buff, aumentando o diminuendo la difficoltà di conseguenza. Sarà anche possibile cambiare direttamente i mostri, ma naturalmente più alta sarà la difficoltà, maggiori saranno le ricompense. Ma il lavoro dell’eroe in Necropolis non è solo quello di flagello dei mostri: in alcuni casi sarà possibile trasportare i cadaveri dei caduti nel cimitero per seppellirli nelle numerose tombe vuote. Seppellendo abbastanza mostri sarà possibile generare un oggetto casuale, le cui proprietà dipendono dai tipi di nemici che abbiamo seppellito.

Infine, la pubblicazione di Necropolis coinciderà con l’arrivo di varie novità circa l’endgame di Path of Exile.. D’ora in avanti per accedere a tali boss bisognerà ottenere dei frammenti in un nuovo set di cinque mappe di livello 17 che includono nemici più potenti, una nuova serie di boss e ricompense più ricche. Gli scarabei sono un altro elemento che ha subito modifiche, tant’è che con la pubblicazione dell’espansione verranno aggiunte molte nuove opzioni di personalizzazione delle mappe endgame attraverso i modificatori degli scarabei.

Path of Exile: Necropolis uscirà la prossima settimana, il 29 marzo, per la prima volta in contemporanea su PC e console.