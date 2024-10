EA Sports WRC: Località e Auto – Anteprima

Sgommiamo alla scoperta del pacchetto di contenuti “Località e Auto”, il primo di tre DLC previsti dall’Espansione della stagione 2024 per EA Sports WRC. No, non state sognando: è un aggiornamento low cost, non un nuovo gioco.

Sviluppatore / Publisher: Codemasters / EA SPORTS Prezzo: 19.99€ Localizzazione: Presente Multiplayer: Competitivo online PEGI: 3 Disponibile su: PC (Steam, Epic Games Store, EA App), PS5, Xbox Series X|S Data di lancio: 8 ottobre

L’anno scorso, proprio di questi tempi, abbiamo recensito quello che è stato definito come “il nostro più grande simulatore di rally di sempre” da EA e Codemasters, non esattamente gli ultimi arrivati se si parla di racing game. Stando alla media delle recensioni su Steam, EA Sports WRC sembra aver convinto più la critica che il grande pubblico. Nonostante ciò un discreto numero di appassionati se l’è comunque meritato, e proprio loro saranno i più contenti di sapere che, da domani, potranno arricchire la loro esperienza con il Content Pack “Località e Auto”.

L’obiettivo dichiarato del pacchetto è aggiornare auto, livree, piloti e località alla stagione WRC in corso. Come si intuisce dal nome, infatti, il DLC aggiunge oltre cinquanta livree, due location e cinque vetture, insieme ad alcuni update al regolamento delle competizioni come quello che, negli eventi della Stagione 2024, prevede che la classe WRC utilizzi il nuovo sistema di punti introdotto ufficialmente quest’anno. Osserviamo più da vicino le novità previste da “Località e Auto”, il primo pacchetto di contenuti dell’Espansione della stagione 2024 di EA Sports WRC.

A mettere alla prova i riflessi e la concentrazione dei meno avvezzi ai percorsi sterrati ci penserà l’impegnativo Tet Rally Lettonia, il quale ha debuttato proprio quest’anno nel WRC. In Lettonia ci attendono più di 20 km di strade reali suddivise tra due “tappe eroiche” replicate accuratamente, con le loro varianti corte e invertite per un totale di 12 tappe per la località. Vecpils è una tappa di 16 km con asfissianti segmenti che ci portano a correre a rotta di collo in scenari forestali, mentre Podnieki è una battaglia contro se stessi lunga 10 chilometri ambientata nella rilassante campagna lettone. Grazie a una buona varietà di terreni su cui sfrecciare e varie sfide, il rally lettone non è una passeggiata come potrebbero suggerire i bucolici panorami che sa regalare, ammesso che durante le frenetiche gare si trovi il tempo per ammirarli.

Lo stesso vale per l’iconico Orlen 80th Rally Polonia, un gradito ritorno dopo una lunga vacanza dai calendari rallystici. Le sue due tappe principali sono Świętajno, che permette di percorrere i suoi 18 km in tutta la loro sensuale lunghezza, e Gmina Mrągowo, la quale offre una delle sfide più veloci e tecniche del gioco.

Comprese le varianti corte e invertite delle due tappe principali,che si snodano attraverso oltre ventisette chilometri di strade reali. Naturalmente, entrambe le località possono essere affrontate in tutte le modalità di gioco in qualsiasi condizione atmosferica e momento della giornata, quindi prima le si impara a memoria, meglio è.

Insieme ai due rally, il content pack aggiunge tre nuove auto nella classe regina della competizione: Ford Puma Rally1 HYBRID ’24, Hyundai i20 N Rally1 HYBRID ’24, Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID ’24. Ognuno dei nuovi bolidi si avvale delle più recenti tecnologie, vale a dire alimentazione ibrida, sistemi di sospensioni avanzati e aerodinamica di nuova concezione. Per quel che riguarda le classi inferiori, si uniscono al roster esistente la nuova Toyota GR Yaris Rally2 in WRC2 e la Ford Fiesta Rally3 Evo nella Junior WRC. Pad e/o volante alla mano, le nuove vetture convincono per prestazioni e feedback, con le WRC capaci di sprigionare una grandiosa potenza senza rimetterci troppo in affidabilità e quelle delle classi inferiori meno poderose, ma dotate di un’agilità e una reattività invidiabili.

Oltre alle nuove auto e località, il pacchetto di contenuti “Località e Auto” porta con sé anche 52 livree e crew della stagione 2024, un update necessario se si vuole restare al passo coi tempi che, è proprio caso di dirlo, corrono. Le livree aggiornate sono disponibili su tutte le nuove vetture, insieme a diverse auto WRC2 già presenti nel gioco base, anch’esse aggiornate alla stagione attuale. Chiaramente tutti i 52 equipaggi del pacchetto potranno essere selezionati come coppie nella modalità Campionato e potremo ritrovarceli come avversari nelle modalità di gioco Carriera, Momenti e Sfida rapida.

Da Codemasters sembrano assai soddisfatti del lavoro svolto con l’espansione nel complesso, come fa sapere Matthew Battison, direttore creativo del progetto, dichiarando chee che “l’espansione 2024 si basa sul gioco base con nuovi contenuti, paesaggi mozzafiato e sfide intense che catturano davvero l’essenza del rally di livello mondiale”.

A differenza delle iterazioni a cadenza annuale viste in passato e mai del tutto digerite dalla comunità, è un bene che stavolta l’aggiornamento alla stagione in corso venga proposto come contenuto aggiuntivo. Dato il buon risultato ottenuto con EA Sports WRC l’anno scorso, è saggio mantenere il telaio di gioco e lavorare su di esso. Detto ciò è abbastanza difficile consigliare il pacchetto in uscita l’8 ottobre a chi non può definirsi un fanatico di rally e del racing game targato EA in particolare, ma non dimentichiamo che “Località e auto” è solo il primo DLC di tre perché la roadmap ha in serbo alcune sorprese.

Chi non possiede EA Sports WRC può acquistare EA Sports WRC 24, che include il gioco base e il bundle Espansione della stagione 2024 al prezzo di 49,99 €. Chi invece possiede già il gioco base può acquistare il bundle Espansione della stagione 2024 che include tutti e tre i pacchetti di contenuti, al prezzo di 29,99 €. I pacchetti di contenuti possono essere acquistati anche singolarmente: "Località e Auto" costa 19.99€, i prossimi due 9.99€.