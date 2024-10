Davvero Horizon interessa così tanto? – L’Opinione

Tra tutti i franchise – attivi e dimenticati – appartenenti alla scuderia PlayStation, perché puntare così tanto su Horizon? È una domanda che mi pongo spesso, ma che ancora non ha trovato una risposta soddisfacente. Nel giro di due settimane, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, usciranno due videogiochi con Aloy protagonista. Il primo è la versione rimasterizzata di Horizon Zero Dawn, in uscita il 31 ottobre su PC e PS5, mentre il secondo è LEGO Horizon Adventure, che invece arriverà il 14 novembre sulle piattaforme appena citate e su Nintendo Switch. Entrambi i titoli racconteranno la medesima storia dal momento che il videogioco con i mattoncini punta a prendere la trama, le ambientazioni e le tematiche di Zero Dawn per offrire a un pubblico più giovane un modo nuovo di approcciarsi alla serie, più scanzonato e leggero.

Ci sarebbe poi anche un terzo videogioco , in questo caso non annunciato ufficialmente, ma di cui si è parlato molto nell’ultimo periodo. Sto parlando di quello che pare sia: un live service cooperativo che dovrebbe far parte di quella strategia fallimentare, dopo il clamoroso flop di Concord possiamo dirlo, voluta dalla precedente dirigenza Sony secondo cui PlayStation avrebbe dovuto puntare tutto – o quasi – sui cosiddetti giochi-servizio.

Tre progetti, dunque, nessuno dei quali porterà a termine la storia di Aloy dopo Forbidden West. Secondo il giornalista Jason Schreier, sempre molto informato e affidabile, il capitolo conclusivo della saga sarebbe ancora lontano. Con i tempi di sviluppo sempre più lunghi, poi, campa cavallo…

Eppure, sempre Schreier in un recente intervento sul podcast di Spawn Wave solleva un punto a mio avviso molto importante, che condivido appieno: e se Sony stesse sopravvalutando la forza del franchise di Horizon? Siamo davvero sicuri che questa IP interessi a così tante persone da giustificare non uno, non due, ma ben tre progetti separati?

Un po’ di numeri: sappiamo che(escluse quelle regalate per l’iniziativa Play at Home), mentre. Entrambi i dati sono aggiornati al 16 aprile 2023 e sono gli ultimi numeri ufficiali diffusi da Sony , pertanto è possibile che a oggi – a un anno e mezzo di distanza e con l’uscita della versione PC di FW – le cifre effettive siano leggermente più alte. Sappiamo anche che Forbidden West è stato incluso nel catalogo del PlayStation Plus Extra, quindi di sicuro diversi utenti ne hanno approfittato per provare a portare a termine la seconda avventura di Aloy. Tuttavia, in linea di massima, l’interesse nei confronti di Horizon è già scemato dopo il lancio di Forbidden West.

Ora non fraintendetemi: non voglio certo dire che la serie non interessi più a nessuno. Ci sono sicuramente diverse milioni di persone che amano Horizon e che non vedono l’ora di fruire di altri prodotti appartenenti a questo franchise. La mia domanda è diversa: siamo proprio sicuri che questo bacino potenziale giustifichi un investimento così massiccio su questa proprietà intellettuale? Ma soprattutto, pubblicando così tanti videogiochi – addirittura un paio a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro – non si corre il rischio di saturare il mercato e di svalutare il franchise? Non c’è il timore che alla gente venga a noia e Sony “bruci” una serie di successo?

Ora sono abbastanza sicuro che la divisione PlayStation non si aspetti chissà quali vendite dalla remaster di Zero Dawn e da LEGO Horizon Adventures:, di cui uno un semplice ammodernamento grafico (piuttosto inutile a mio avviso, ma questo è un altro discorso), e l’altro un progetto realizzato da un team esterno (Studio Gobo) dal budget e dalla portata certamente lontani anni luce da quelli dei titoli principali della serie. Però viene da comunque da domandarsi cosa accadrebbe nel malaugurato caso in cui questi prodotti floppino, se Sony dovesse scoprire di aver sopravvalutato la potenza del brand Horizon.

L’ho già scritto in uno scorso editoriale e lo ribadisco di nuovo: ancora una volta sono qui a chiedermi se tutte queste risorse non potessero essere investite in altro modo, in giochi a cui il pubblico vorrebbe davvero giocare. Poi guardo le reazioni dei giocatori nei confronti di Astro Bot, così pieno di omaggi e citazioni, e non posso che dare ragione a chi lo ha definito un coloratissimo viaggio in un cimitero piuttosto che una celebrazione della gloriosa storia PlayStation. Un passato che andrebbe coltivato, accudito e valorizzato, non nascosto in qualche archivio polveroso di cui non si sa più chi sia in possesso della chiave. In mancanza di tutto questo, però, almeno c’è Aloy. Sempre Aloy. Solo Aloy.

P.S.: Qui giusto per ricordarvi, in chiusura, che uno dei due CEO di Sony Interactive Entertainment – con delega ai PlayStation Studios e allo sviluppo delle IP di Sony – è Hermen Hulst: il co-fondatore ed ex managing director di Guerrilla Games. Coincidenze?