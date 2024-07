Deadpool & Wolverine è un film che – inaspettatamente – riesce meglio di altri titoli a recuperare un certo grado di memoria attorno qualcosa che, per motivi di narrazione o diretta acquisizione, oggi ha totalmente perso di valore.

Nel dettaglio si parla dell’acquisizione di Fox da parte di Disney e del ritorno di tutti quei diritti cinematografici venduti anni prima del grande progetto Marvel Studios, in particolare tutto quel che riguarda la grande famiglia dei Mutanti.

Mentre alcuni di questi verranno reintrodotti, altri invece brillano ancora di luce propria come il Charles Xavier di Patrick Stewart o il Wolverine di Hugh Jackman e proprio da quest’ultimo il progetto Marvel avanza e “riparte”, reintroducendolo grazie alla soluzione dei Multiversi e rendendolo parte attiva delle scorribande di Deadpool.

In tal senso, in questa terza iterazione di Deadpool, il canovaccio narrativo è dei più semplici e basilari, ma utile a costruire poi una cornice da film “album di figurine” ovvero pronto ad accogliere almeno una ventina di cameo tra i più vari, provenienti da tutte le vecchie produzioni della defunta 20th Century Fox. Deadpool & Wolverine dunque diventa quasi una missione messianica per ricostruire memorie e dignità a qualcosa che ha vissuto prima, nel passato, e che non può essere dimenticata con una semplice passata di spugna.

In questa delicata costruzione e sovrastruttura narrativa, il film trova una forza inarrestabile e inspiegabilmente piacevole, laddove le precedenti due opere presentavano solo un’azione eccessiva e violenza varia (quasi, il divertimento non mancava) fine a se stessa. Qui, invece, troviamo l’introduzione di un co-primario attivo con cui far interagire il chiacchierone in calzamaglia, rendendo il dinamismo narrativo estremamente più gradevole e brioso, seppur sempre ridotto all’osso.

Della carrellata di camei c’è da guardare dentro e fuori le interpretazioni, anche per via di quelli “impossibili” che rendono però giustizia a tutta una storia produttiva fatta anche di annunci, news e tante belle intenzioni.

In questo piccolo sforzo tecnico, Deadpool & Wolverine ragiona anche su come il Cinema oggi crea intrattenimento, sfruttando la carrellata di grandi star pronte a partecipare anche solo per una manciata di minuti giusto a far sentire a casa il fan, vero obiettivo da coccolare oggi come domani. Ma il fan di ieri, che magari ha ancora rifletto negli occhi qualche frame di eterna bellezza di X-Men 2? Questo film viene in soccorso, ti tende la mano, ti porta ad andare avanti, voltare pagina però senza ignorare quello che è stato il passato.

Esso è lì, riflette il futuro e chiede di avere un’ultima grande missione per avere ancora memoria e dignità. Chi siamo noi per dirgli di no?

VOTO 8

Genere: azione, commedia

Publisher: Disney

Regia: Shawn Levy

Colonna Sonora: Rob Simonsen

Interpreti: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney

Durata: 128 minuti