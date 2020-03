PlayStation 2 è un fenomeno che stiamo ancora vivendo

Dire che PlayStation 2 mi ha salvato la vita è forse troppo, dire che ha addolcito un’adolescenza come tante, piena di conflitti interiori, confusione, acne e una serie fastidiosa di delusioni amorose, è assolutamente vero. Colori, mondi e concetti di gameplay poi reiterati nei successivi vent’anni, sparati direttamente dal tubo catodico alla retina dopo ore di scuola opache, desaturate, pesanti.

Qualche ora di pace interiore,di uno sfogo cifrato, personale, intimo. Una bolla virtuale che eliminava tutti i rumori, sfumava i contorni, scaldava il cuore. Crescere insieme,, adombrata dalla presenza di opere gargantuesche come Final Fantasy XII, che di “old-gen” avevano giusto la risoluzione. Nel mezzo tutto, letteralmente. Idee nate e poi reinterpretate negli anni a venire,, radici di saghe ancora in auge, panorami e Il devastante impatto culturale/industriale di, l’esplosione del genere stealth con la competizione trae Splinter Cell (inizialmente esclusiva Xbox), la grande sfida al platform tutto colori e level design made in Nintendo con, la nascita dello stylish action cona, insieme al ritorno sotto mentite spoglie poligonali del beat ‘em up più feroce e sanguinoso, prima con, successivamente con. Ma è stata soprattutto una console che, dall’alto del suo spropositato successo, capace di divorare una gigantesca fetta di mercato e sfiorare il monopolio, ha dato la possibilità agli sviluppatori (e relative software house) di coltivare le proprie idee su un terreno fertile, incontaminato, come fossero sulle rive del Nilo.

Sperimentazione pura. Keita Takahashi con il suo folle Katamari Damacy, Fumito Ueda con ICO e Shadow of the Colossus, Hideo Kojima con il suo side project Zone of the Enders, per poi accogliere i due titoli di Tetsuya Mizuguchi dopo il disastro Dreamcast, Space Channel 5 e Rez, cementando un rapporto che proseguirà con Lumines su PSP prima e Tetris Effect su PS4 poi.

