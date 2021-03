L’essere umano è straordinario, soprattutto nelle situazioni più disperate, e così anche i videogiochi hanno iniziato – da molto tempo ormai – a celebrarne le qualità che spiccano proprio in quelle circostanze più difficili in cui la sopravvivenza della specie viene messa in discussione.

Nell’ultimo periodo, tra una cosa e l’altra, ho deciso di rispolverare quella perla di XCOM 2 per portare nuovamente a termine la campagna comprensiva dell’espansione War of the Chosen. Mentre vedevo i miei poveri soldati morire tra atroci sofferenze sotto i colpi nemici, mi sono accorto di quanto mi piacciano – virtualmente, manco a dirlo – le circostanze disperate. Amo tutte quelle opere che fanno leva sulla caparbietà dell’essere umano di provare a ribaltare delle situazioni di estrema difficoltà. È proprio quando ormai tutto sembra perduto, nel momento in cui soltanto la ferma ostinazione dell’umanità a sopravvivere a ogni costo si contrappone a un’estinzione che appare ineluttabile, ecco, è qui che secondo me si costruiscono le storie migliori.

Ho scritto storie, ma in realtà il discorso può essere allargato a qualsiasi elemento dello spettro creativo. Non è un caso che mentre butto giù queste parole, nelle mie cuffie giri in loop “ The City Must Survive ”, un pezzo incredibile. Non dimenticherò mai quel frenetico mix di angoscia, determinazione e terrore provato nelle battute finali della mia prima partita andata a buon fine nel gestionale a fortissima connotazione survival di 11 bit studios., uno dei punti più alti della mia carriera videoludica. Appena ho iniziato a udire le prime note ricordo come se fosse ieri di aver pensato “Ok, ora sì che la situazione si fa seria!”.

