eFootball: uno sguardo alla Season 2

L’arrivo della Season 2 di eFootball ci è sembrato una valida motivazione per sondare il terreno e provare con mano le migliorie promesse da Konami dopo le difficoltà del lancio iniziale che hanno gettato un’ombra gigantesca sul titolo, in piena rivoluzione con il passaggio alla formula free to play. Una bella iniezione di fiducia in qualche modo era necessaria per capire bene le potenzialità del progetto, così come quelli che sono e saranno gli obiettivi futuri.

EFOOTBALL, TRA STAGIONI PASSATE E FUTURE

Dallo scorso ottobre, la struttura di eFootball è cambiata moltissimo. Lanciatissimi verso l’online, l’attenzione maggiore è tutta riservata alla modalità Dream Team che, facendoci partire con l’acquisizione nominale di un team, ci permette poi di dedicarci al reclutamento di ogni suo singolo componente, dall’allenatore ai giocatori, naturalmente partendo da atleti di un livello base. Spendendo la valuta in game (ottenibile dal solito shop oppure completando alcuni obiettivi, capitolo che vedremo a breve) si ha la possibilità di acquistare i nostri giocatori preferiti.

La stagione due si concentra su tutte quelle squadre che hanno brillato nelle competizioni europee, ma assieme alle solite rose aggiornate, ci sono anche le finestre evento dove spendendo delle monete (altra valuta di gioco, questa più rara, ma dobbiamo ringraziare Konami che ci ha fornito un bel quantitativo di monete per poterci sbizzarrire e fare spese folli) si entra in uno shop temporaneo dove poter acquistare tutte le stelle di un determinato club. Per esempio, trovando lo shop del Bayer Monaco, finché sarà attivo potremo acquistare tutti quei giocatori che hanno fatto la storia del club, da Beckenbauer fino a Ballack. Come sempre, tutto fattibile a patto di avere la giusta valuta.

QUANTO MI COSTA TUTTO CIÒ?

Sin da subito salta all’occhio quanto tutte le diverse valute di gioco, dai gettoni ai contratti diretti, siano di fondamentale importanza e a questo proposito giungono in nostro aiuto gli Obiettivi. Aggiungendosi ai soliti premi di accesso che si attivano ogni 24 ore, gli obiettivi riempiono facilmente il nostro portafoglio di ciò che ci serve; generalmente sono missioncine piuttosto semplici, come cambiare tattica, fare una doppietta o finire una gara senza subire reti.

Piccole cifre che, in un’oretta di gioco, possono trasformarsi in un somma più che adeguata per acquistare una stella mondiale, inserirla nella nostra formazione e tentare la scalata tra i più bravi. Gli eventi e le possibilità di ottenere bonus di valuta sono vari, e il miglior consiglio è quello di spulciare per bene ogni tipo di evento: anche quelli più piccoli possono regalarci la possibilità di ottenere dei contratti diretti, alternative ai crediti per prendere subito un giocatore che sarà con noi fino allo scadere del contratto, con l’unico neo che lo stesso non acquisirà esperienza partita dopo partita, non potendo aumentare il suo valore di gioco.

LA COMPETIZIONE ONLINE

Sul fronte online la sfida si fa più calda. Nella modalità Dream Team, si può scalare la classifica di eFootball tramite leghe di gioco, con tanto di percentuale di passaggio da una all’altra. Inutile dire che le Leghe 10, 9 e 8 sono quelle più frequentate, giacché ottenere promozioni e retrocessioni è assai facile. L’infrastruttura online comunque si rivela ancora oggi molto solida, con tempi relativamente brevi per trovare partite, anche se queste non garantiscono sempre una sfida adeguatamente equilibrata e in più di un’occasione mi è capitato di sfidare team dal valore complessivo di 5000 mentre la mia era di poco più di 1700. Insomma, scalare senza adeguati giocatori è difficile, motivo per cui evitare di comprare nello shop è praticamente impossibile e anche i migliori giocatori su piazza avranno bisogno di partite ed esperienza per sbloccare il loro pieno potenziale.

Detto ciò non è certo impossibile uscire promossi da una Lega senza comprare nessun stella, ma saranno le roccaforti delle squadre avversarie che ci costringeranno al netto potenziamento. Possiamo essere abilissimi pad in mano, ma con giocatori di scarsa qualità la magia non potrà mai ripetersi più di una volta.

UNO SGUARDO AL FUTURO

La gestione delle future stagioni può essere, ad oggi, il vero asso nella manica del titolo. Con la promessa di osservare tutto quello che il mondo calcistico può offrire, esattamente come in tanti altri titoli, ogni stagione ha la possibilità di dedicarsi a dei temi differenti; questa che stiamo vivendo ora, per esempio, celebra i momenti più importanti dei campionati europei. Possiamo aspettarci già a fine agosto/inizio settembre una nuova stagione con tutte le squadre aggiornate post calciomercato, per poi arrivare a fine novembre con la stagione dedicata agli imminenti Mondiali 2022 che, ahimè, vedranno il loro svolgersi senza la nostra nazionale degli Azzurri.

Ipotesi queste appena elencate, ma per gli appassionati del titolo sicuramente un buon motivo per tornare su eFootball a cadenza regolare, chi per le stagioni, chi per scovare qualche giocatore leggendario in vendita per pochissimo tempo e rafforzarsi. Al netto dellee alla correzione dei bug, a distanza di quasi un anno, il titolo di Konami sembra aver ingranato una nuova marcia, sicuramente più fluida e spedita, per cui aspettarsi sempre meglio è lecito, ma occhio a non perdersi troppo negli shop e non svuotare troppo il nostro reale portafoglio.