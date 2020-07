Devolver Digital svela la data del suo show digitale

Devolver Digital, tra i più importanti publisher di videogiochi indipendenti, ha annunciato la data del suo show digitale.

L’evento virtuale battezzato Devolver Direct si terrà il prossimo 11 luglio alle 21:00 (ora italiana). In quell’occasione verranno svelate numerose novità, con tanto di gameplay di giochi già noti e non ancora annunciati.

L’appuntamento è quindi per sabato sera della prossima settimana, quando Devolver Digital trasmetterà il suo evento in diretta streaming su Twitch.

Devolver Direct streaks toward the future's future on Saturday, July 11 at 12PM Pacific via @Twitch! #checkalook pic.twitter.com/xkDnaWsfGC — Devolver Digital (@devolverdigital) July 1, 2020