Crucible, lo sparatutto di Amazon Games, torna in closed beta

Dopo un lancio a dir poco disastroso, Relentless Studios ha deciso di fare un passo indietro e rimuovere dal commercio Crucible: lo sparatutto online edito da Amazon Games sta quindi per tornare nella fase di closed beta.

A partire da oggi, dunque, il gioco non sarà più accessibile indistintamente all’intera platea di Steam; invece, tutti gli utenti che hanno provato il gioco finora potranno continuare a partecipare alla closed beta, mentre i potenziali nuovi giocatori dovranno richiedere un invito attraverso il sito ufficiale.

Gli sviluppatori continueranno a supportare Crucible e proveranno a risollevarne le sorti apportando le dovute modifiche dietro consiglio degli utenti, che potranno quindi approfittare della closed beta per inviare feedback, critiche e pareri al team di sviluppo.

