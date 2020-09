Kerbal Space Program: Enhanced Edition Complete arriva su console

Kerbal Space Program è un gioco particolare, in cui ci improvvisiamo ingegneri aerospaziali e cerchiamo di spedire in orbita un gruppo di buffe creature. Gli interessati al titolo saranno contenti di sapere che Squad e Private Division hanno rilasciato Kerbal Space Program: Enhanced Edition Complete su PlayStation 4 e Xbox One. Il bundle include le espansioni Pacchetto missioni storiche e Breaking Ground, oltre ovviamente al gioco base; il tutto è disponibile su Microsoft Store e PlayStation Store a un prezzo di 59,99€.

Ricordiamo che il Pacchetto missioni storiche, come suggerisce il titolo stesso, include missioni aggiuntive ispirate a eventi storici, oltre a siti di lancio ricostruiti e tute ricucite per l’occasione. Breaking Ground include invece parti robotiche e strumenti avanzati per la raccolta di dati scientifici. Infine, per chi di voi è già ormai un professionista dei lanci spaziali di Kerbal Space Program, vi ricordiamo che il suo seguito è stato rimandato all’autunno 2021.