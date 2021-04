Resident Evil Re:Verse, al via il pre-load per l'imminente open beta

Dopo aver annunciato le date dell’open beta multiplayer di Resident Evil Re:Verse, Capcom ha fatto sapere che da oggi è possibile effettuare il pre-load dei file di gioco necessari a partecipare alla sessione di prova.

La compagnia di Osaka spiega che è ora possibile iniziare a scaricare il client su tutte le piattaforme, dunque PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. In questo modo sarà possibile iniziare a giocare nel momento esatto in cui verranno aperti i server.

A tal proposito, vi ricordiamo che i server di questo spin-off multiplayer saranno attivi dalle 7:00 dell’8 aprile, fino alla stessa ora del successivo 11 aprile.

