Svelato Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness per PC e console

Spike Chunsoft ha annunciato Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, un nuovo gioco di ruolo d’azione ispirato all’omonimo manga di Akihito Tsukushi.

Realizzato in collaborazione con l’autore dell’opera originale, il videogioco permetterà ai fan della serie di rivivere l’esperienza del manga in una storia del tutto inedita che trasporterà i giocatori in un mondo dark fantasy fedele al manga (e alle successive trasposizioni per il piccolo e il grande schermo).

Made in Abyss: Binary Stall Falling into Darkness seguirà le vicende dei protagonisti Riko e Reg nel loro viaggio per diventare dei celebri avventurieri. Il gioco sarà disponibile in Occidente nel corso del 2022 su PC, PS4 e Nintendo Switch. Di seguito trovate alcuni screenshot ufficiali diffusi da Spike Chunsoft in seguito all’annuncio.

Condividi con gli amici Inviare