Necromunda: Hired Gun, ecco una panoramica sul gameplay

Mentre manca poco meno di un mese al lancio di Necromunda: Hired Gun, nuovo sparatutto in soggettiva di Streum on Studio, Focus Home Interactive ha pubblicato un nuovo trailer che ci offre un’approfondita panoramica sul gameplay di questo FPS.











Ambientato nell’universo fantascientifico di Warhammer 40.000, Hired Gun ci metterà nei panni di un cacciatore di taglio attivo nella città formicaio di Necromunda. Il gioco permetterà di scegliere tra un’ampia varietà di armi per portare a termine il nostro lavoro, mentre avremo sempre al nostro fianco un fedele segugio cibernetico. Sia il mastino che il protagonista possono essere potenziati investendo le risorse trovate durante le missioni una volta ritornati alla base, così da prepararsi prima di un altro contratto.

Necromunda: Hired Gun sarà disponibile in digitale il 1° giugno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, mentre una versione fisica per console verrà pubblicata a partire dal 30 giugno.