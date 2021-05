Devolver Digital svela la data del suo showcase per l'E3 2021

Dopo aver confermato la presenza all’E3 2021, che purtroppo si terrà in formato digitale a causa della pandemia, Devolver Digital ha svelato la data in cui terrà il suo consueto showcase di presentazione dei prodotti in uscita.

Il publisher specializzato nella pubblicazione di videogiochi indipendenti annuncia che terrà un evento virtuale il prossimo 12 giugno. Non si conoscono ancora i dettagli, ma è probabile che anche questa volta assisteremo a uno show bizzarro intramezzato da annunci di nuovi giochi in uscita nei prossimi mesi.

Condividi con gli amici Inviare