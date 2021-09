Kerbal Space Program arriva oggi su PS5 e Xbox Series X|S

Il publisher Private Division ha pubblicato il trailer di lancio di Kerbal Space Program: Enhanced Edition, da oggi disponibili sia su PS5 che su Xbox Series X|S.











Realizzata da Squad e Blitworks, questa versione sfrutta l’hardware delle nuove console per offrire una risoluzione più elevata, un frame rate più elevato, shader avanzati, texture migliorate e ulteriori miglioramenti delle prestazioni. Ma non è tutto giacché viene aggiunto anche il pieno supporto a mouse e tastiera su entrambe le piattaforme.

Infine, i possessori di Kerbal Space Program per PS4 e Xbox One potranno aggiornare gratuitamente la loro versione del gioco alla Enhanced Edition per PS5 e Xbox Series X|S.