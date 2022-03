Tencent acquisisce una quota di maggioranza in Tequila Works

Tencent ha acquisito una quota di maggioranza in Tequila Works, lo studio spagnolo autore di RiME, diventando così il maggior finanziatore della realtà iberica.

“Per dodici anni Tequila Works ha creato con passione titoli di alta qualità basati sulle nostre sensibilità personali,” ha dichiarato in una nota Raul Rubio, CEO di Tequila Works. “Ma non possiamo crescere ancora da soli.”

È per questo che lo studio spagnolo ha deciso di allearsi con Tencent, che dunque finanzierà il prossimo progetto dello studio spagnolo, Song of Nunu: a League of Legends Story. Rubio ha precisato che Tequila Works manterrà indipendenza e libertà creativa.

