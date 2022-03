Ghostwire: Tokyo, il nuovo trailer è incentrato sul DualSense di PS5

Mancano pochi giorni all’uscita di Ghostwire: Tokyo, ultima fatica di Tango Gameworks, pertanto il publisher Bethesda ha voluto diffondere un nuovo trailer dedicato questa volta alle feature disponibili su PS5 tramite il controller DualSense.









Grazie al video veniamo a sapere che il gioco supporterà i feedback aptici e i grilletti adattivi del pad: per esempio purificando un portale Torii sentiremo le vibrazioni nella parte inferiore del controller, mentre in caso di pioggia sentiremo le gocce cadere su tutta la superficie del DualSense. Verrà usato anche lo speaker: grazie a esso potremo ascoltare le comunicazioni di KK.

Ghostwire: Tokyo, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 25 marzo sia su PS5 che su PC. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra ultima anteprima che precede la recensione.