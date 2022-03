Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri, spunta una data di uscita su Steam

Dopo la pubblicazione su PS5 all’inizio dell’anno, ecco spuntare una possibile data di uscita nel database di Steam per la versione PC di Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri, la collection che include sia Uncharted 4 che lo spin-off L’Eredità Perduta.

Stando a quanto trapelato in queste ore, infatti, la raccolta dovrebbe fare capolino sui nostri computer nel corso dell’estate: precisamente il prossimo 15 luglio. Precisiamo che non si tratta di una data di uscita ufficiale, pertanto la release effettiva di Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri su Steam potrebbe cadere in un giorno differente, anche perché la pagina del prodotto presenta ancora un generico 2022 nello spazio riservato alla data di rilascio.

Staremo a vedere.

Condividi con gli amici Inviare