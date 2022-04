Nippon Ichi Software annuncia GrimGrimoire OnceMore per PS4 e Switch

Dalle pagine dell’ultimo numero di Famitsu (via Gematsu), Nippon Ichi Software ha annunciato GrimGrimoire OnceMore, versione rimasterizzata del classico videogioco sviluppato da VanillaWare e pubblicato nel lontano 2007 su PS2.

La riedizione di questo particolare titolo strategico potrà contare su diverse novità: tra queste citiamo il nuovo sistema Great Magic, con quattro tipologie di magie utilizzabili in battaglia. Verrà introdotto anche un nuovo albero delle abilità che permetterà ai giocatori di spendere le monete raccolte nei livelli per potenziare i famigli e sbloccare ulteriori potenziamenti. Aggiunti anche un sistema di salvataggio durante le battaglie e una funzione di avanzamento rapido per la storia e gli scontri. Naturalmente non mancheranno dei ritocchi al comparto tecnico, che dunque potrà contare su una grafica in alta risoluzione e il supporto alle risoluzioni widescreen.

GrimGrimoire OnceMore sarà disponibile in Giappone dal 28 luglio nei formati per PS4 e Nintendo Switch. Nessuna notizia, per ora, circa un’eventuale release occidentale.

