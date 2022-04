Bandai Namco al lavoro su una remaster per conto di Nintendo

A quanto pare, Bandai Namco si sta occupando di una remaster o forse di un remake di una proprietà intellettuale di Nintendo. È quanto emerge da tre offerte di lavoro segnalate sulle pagine di Resetera, nelle quali si specifica che il gioco in questione sarà un action in tre dimensioni; parte del lavoro richiede anche la rimasterizzazioni di fondali 3D. Le offerte di lavoro non includono ulteriori dettagli, rendendo dunque difficile identificare quale dei tanti titoli della Casa di Kyoto sarà il soggetto di questa cooperazione, ma sembra in ogni caso altamente probabile che si tratti di un gioco dell’epoca N64. Aspetteremo un annuncio ufficiale da parte di Bandai Namco o Nintendo.

