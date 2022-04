Super Robot Wars 30: l'Expansion Pack 1 è disponibile su Steam

Bandai Namco ha pubblicato il primo Expansion Pack di Super Robot Wars 30, da oggi disponibile per l’acquisto su Steam.









Questo pacchetto include le parti Spirit of Steel, Prana Converter e Aos Arc, nonché i programmi di abilità Attacker e ExC Bonus. Non è tutto, però, giacché il publisher ha fatto sapere che l’Expansion Pack 2 sarà disponibile già dal 20 aprile assieme a un aggiornamento gratuito che introdurrà un capitolo extra con sei missioni inedite, oltre a Grungust e Van Ein.

L’Expansion Pack 2 di Super Robot Wars 30, invece, aggiungerà la difficoltà Super Expert Mode Plus, 20 missioni Area e 25 missioni On-board, 10 nuove unità giocabili e molto altro.