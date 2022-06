Code: To Jin Yong è un nuovo gioco action sviluppato in Unreal Engine 5

LightSpeed Studios è una realtà nota principalmente nel campo del gioco mobile; di recente, ha per esempio contribuito allo sviluppo di PUBG Mobile e di Apex Legends Mobile. Sembra, però, che lo studio fondato da Tencent voglia espandersi anche su nuovi lidi. Nel corso delle ultime ore ha infatti presentato Code: To Jin Yong, un nuovo titolo action sviluppato su Unreal Engine 5 che possiamo vedere in azione in un video di gameplay.









Code: To Jin Yong si rifà ai romanzi di genere wuxia di Jin Yong, molto popolari in Oriente. LightSpeed Studios ha in ogni caso confermato che il titolo avrà un lancio “globale”, ma senza fornire dettagli sulla finestra di uscita né sulle piattaforme previste.