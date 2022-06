Microids svela Smurfs Kart: i Puffi sfrecciano su Switch

Appena un anno fa riportammo la notizia dell’accordo tra Microids e IMPS volto a realizzare una serie di videogiochi su licenza ufficiale dei Puffi. Ebbene, oggi la compagnia francese ha presentato uno di questi titoli: si tratta di Smurfs Kart, un nuovo videogioco di corse arcade in arrivo prossimamente su Nintendo Switch.

Il gioco è in lavorazione presso Eden Games, già autori di Gear.Club Unlimited, Test Drive Unlimited e V-Rally, e permetterà ai giocatori di correre all’impazzata nel coloratissimo mondo dei Puffi. Smurfs Kart presenterà una serie di personaggi, ognuno con il proprio veicolo e un’abilità unica, oltre a diversi tracciati con tanto di scorciatoie e location dove raccogliere oggetti da utilizzare contro gli avversari.

Non è stata annunciata la data di uscita ufficiale, ma sappiamo che Smurfs Kart sarà disponibile sia in formato fisico che digitale nel corso del prossimo inverno.

Condividi con gli amici Inviare