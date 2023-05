Tra video pubblici e anteprime esclusive, Electronic Arts e il team di Battlefield hanno presentato ai fan la Stagione 5: Nuova Alba di Battlefield 2042. Ecco il trailer di gameplay:









Le novità previste dalla nuova stagione sono tante, meglio vederle tutte andando con ordine. Disponibile dal 7 giugno, Nuova Alba – New Dawn, in inglese – introdurrà una serie di nuovi contenuti, tra cui una mappa completamente nuova, armi, gadget e vari miglioramenti alla giocabilità, oltre a 100 nuovi livelli di contenuti del Pass battaglia. I principali contenuti aggiunti dalla season che s’appresta a cominciare saranno disponibili per tutti come parte del Pass battaglia gratuito, mentre ulteriori oggetti cosmetici potranno essere riscattati attraverso la versione del Pass battaglia premium. Come ricompensa speciale, i possessori del Pass Anno 1 riceveranno una skin epica e un bonus ai punti esperienza per le prime due settimane della Stagione 5.

Nella nuova stagione lo scontro si svolgerà in un complesso industriale abbandonato in Repubblica Ceca, uno scenario colpito dalla guerra e dominato dalla natura, con la nuova mappa Rivendicazione (ispirata a Battlefield 4). Il luogo dell’incidente del treno deragliato permette lo scontro tra veicoli, mentre l’area di atterraggio nella foresta consente il combattimento ravvicinato e delle nuove visuali, le quali si rivelano soltanto quando gli alberi vengono distrutti. La Turbina Abbandonata e il Deposito Militare offrono inoltre esperienze e approcci di gioco differenti, dalla verticalità al mettersi al riparo in spazi ristretti.

Chiaramente la Stagione 5 includerà anche molte armi. Eccole nel dettaglio:

Il fucile di precisione XCE Bar , con la sua capacità di attacco migliorata, consentirà ai giocatori di intercambiare complementi per affrontare i nemici a diverse distanze.

, con la sua capacità di attacco migliorata, consentirà ai giocatori di intercambiare complementi per affrontare i nemici a diverse distanze. Il classico GWE-46 , tanto amato in Battlefield 4, permette un’elevata stabilità con raffiche brevi negli scontri a media distanza.

, tanto amato in Battlefield 4, permette un’elevata stabilità con raffiche brevi negli scontri a media distanza. Il potente cannone a mano BFP.50 per infliggere gravi danni a distanza ravvicinata.

per infliggere gravi danni a distanza ravvicinata. La postazione combinata di cannone e missile antiaereo, Phalanx CIWS, giocabile sulla mappa Rivendicazione nelle modalità All out warfare.

Oltre a queste armi faranno la loro… esplosiva comparsa – non ho resistito, pardon – la Granata a molla, la Granata anticarro e la Mini Granata, le quali offrono una vasta gamma di detonazioni durante il combattimento: dalle piccole granate che rimbalzano in aria ai fasci di granate che esplodono all’impatto, fino alle micro granate, che possono essere lanciate più velocemente e più lontano di quelle normali. Insomma, tanti nuovi strumenti di morte in arrivo per tutti.

Anche la giocabilità subirà una rivisitazione attraverso un nuovo sistema di gestione della squadra che consente ai giocatori di guidare e personalizzare il proprio team, una revisione della attrezzatura dei veicoli che migliorerà i ruoli sul campo di battaglia, armi Vault rielaborate e l’introduzione dei nuovi sistemi di armamento Thermal Tech e Heavy Anti-Air. I giocatori potranno continuare a definire i loro ruoli nella Stagione 5 con il recente aggiornamento del sistema delle classi che assegna agli Specialisti una delle quattro classiche classi familiari: Assalto, Ingegnere, Ricognizione e Supporto.

Nella Stagione 5 è inoltre in arrivo la settima e ultima mappa rielaborata, Clessidra, che presenta un nuovo percorso sotto l’autostrada. La mappa ridurrà la distanza tra gli obiettivi per migliorare la copertura, la visuale e il combattimento. A quanto pare, Tra nuova mappa, nuove armi, Pass battaglia e interventi vari, la Stagione 5 di Battlefield 2042 promette una marea di contenuti e alcuni cambiamenti alle fondamenta del gioco, dunque il nome Nuova Alba appare decisamente azzeccato.