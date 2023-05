The Last of Us: Parte II, lavori a rilento per il multiplayer

A seguito di un report del giornalista Jason Schreier, il quale ha segnalato alcuni problemi durante il processo di sviluppo del multiplayer di The Last of Us: Parte II, Naughty Dog ha confermato di aver ridimensionato il progetto spostando personale su altri lavori.

Intervenendo su Twitter, infatti, lo studio di sviluppo ha spiegato che non c’è ancora stata una presentazione ufficiale del multiplayer di The Last of Us: Parte II perché il progetto ha bisogno di più tempo. Nel frattempo, Naughty Dog sta lavorando ad altri progetti, tra cui un nuovo videogioco single-player che si vocifera possa essere ad ambientazione fantasy.