Fable: ecco il trailer dell'Xbox Games Showcase

Nella serata di ieri, Fable è tornato a farsi vedere con un trailer che segue la stessa traccia di quello presentato l’anno scorso. Anche qui, infatti, si cerca di rispondere alla domanda “cos’è che definisce un eroe?”, e a cercare di illuminarci ci pensa Humphry, uno dei più grandi eroi che la terra di Albion abbia mai conosciuto. O almeno, lo era fin quando non ha deciso di appendere la spada al chiodo. L’apparizione di una minaccia capace di mettere in pericolo l’intera Albion, però, lo obbligherà a darsi da fare e ad assumere il ruolo di mentore del nostro Eroe.

Il trailer, in cui possiamo anche vedere qualche breve sequenza di gameplay, pone l’accento sulle scelte che potremo fare durante l’avventura, e sul modo in cui definiranno l’Eroe che finiremo per diventare. Sviluppato da Playground Games, Fable uscirà su PC e Xbox Series X|S nel corso del 2025.