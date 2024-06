Perfect Dark: tre minuti di gameplay dall'Xbox Games Showcase

Durante l’Xbox Games Showcase di ieri sera è tornato a farsi vedere Perfect Dark, stavolta con un trailer bello succoso. Il gioco nato dalla collaborazione fra The Initiative e Crystal Dynamics si è infatti presentato con tre minuti di gameplay, presi da quella che possiamo immaginare sia una delle missioni iniziali del gioco. La protagonista Joanna, guidata da un Commander senza nome, avrà l’incarico di infiltrarsi nelle vie della città di Cairo e cercare di scoprire la posizione di Carrington, pericoloso terrorista in possesso di un ordigno radioattivo. Non ci vorrà molto però perché Joanna scopra che non tutto è come sembra…

Il trailer mostra Joanna – nome in codice Agent Dark – muoversi fra le vie e i vicoli della città senza farsi notare e fare uso di vari strumenti per scoprire la posizione di Carrigton; una volta che le cose si complicano, però, capiamo ben presto che la nostra è perfettamente in grado di difendersi.

Sando alle loro parole, il team di sviluppo “non vuole che [Perfect Dark] appartenga a un solo genere – prende elementi degli sparatutto in prima persona, degli immersive sim, degli stealth-action, e li combina senza soluzione di continuità. L’obiettivo è quello di realizzare la fantasia di essere un vero agente segreto”. Perfect Dark uscirà su PC e Xbox Series X|S, ma la data esatta è ancora da definirsi.