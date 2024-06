S.T.A.L.K.E.R. 2: il mondo di gioco si mostra in un nuovo trailer

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è sicuramente uno dei giochi più attesi dentro la redazione di TGM (in particolare dal buon Mario, che ormai cita La Strada a memoria pure mentre dorme), e vederlo apparire in buona forma all’Xbox Games Showcase non ha potuto che farci piacere. Il video con cui GSC Game World si è presentata alla kermesse combina gameplay, ambientazione e storia in un solo pacchetto, e fa anche da introduzione per il doppiaggio in lingua ucraina.

Elemento centrale di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è la sua narrazione non lineare. Il gioco post-apocalittico, infatti, intende porci nel bel mezzo della Zona e di chiedere a noi come vogliamo farci un nome al suo interno. E a giudicare dal trailer, le opportunità di vivere una vita interessante nei dintorni del reattore non mancano di certo. La data di uscita prevista per il gioco è il 5 settembre 2024, su PC (Steam, Epic Games Store, GOG) e Xbox Series X|S. Ricordiamo che sarà inoltre disponibile fin dal day one su Xbox Game Pass.