Warner Bros. Games acquisisce Player First Games

Warner Bros. Games ha reso noto di aver appena acquisito Player First Games, lo studio di sviluppo che ha dato i natali al picchiaduro free-to-play MultiVersus.

“Abbiamo lavorato con Player First Games per diversi anni per creare e lanciare MultiVersus e siamo molto lieti di dare il benvenuto a questo talentuoso team in Warner Bros. Games“, ha dichiarato David Haddad, Presidente di Warner Bros. Games. “Il brillante e creativo team di Player First Games si aggiunge alle nostre già vaste capacità di sviluppo.”

Player First Games continuerà a operare sotto la guida dei co-fondatori Tony Huynh e Chris White, i quali d’ora in avanti faranno rapporto a Carlos Barbosa, Vice Presidente e Studio Head di Warner Bros. Games San Diego.

“Il nostro team è entusiasta di unirsi alla famiglia Warner Bros. Games e riteniamo che ciò sarà fantastico per MultiVersus“, ha affermato Huynh. “Stiamo lavorando per rendere l’esperienza di gioco di MultiVersus la migliore possibile e avere il nostro team di sviluppo integrato con il publisher è ottimale per i giocatori.”

I dettagli economici dell’acquisizione non sono stati resi pubblici. Ricordiamo che MultiVersus è disponibile da fine maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.