Dragon Age: The Veilguard, svelato il cast dei doppiatori

BioWare ha presentato il cast dei doppiatori di Dragon Age: The Veilguard, tra graditi ritorni e varie new entry. Vestendo i panni di Rook, protagonista personalizzabile di questo nuovo capitolo della serie RPG, i giocatori potranno combattere al fianco di un gruppo di eroi noti come l’Egida del Velo.

Per il protagonista Rook sarà possibile scegliere tra quattro doppiatori: Erika Ishii (Apex Legends, Destiny 2), Jeff Berg (Battlefield 1, NCIS), Bryony Corrigan (Baldur’s Gate 3, Good Omens) e Alex Jordan (Cyberpunk 2077, Il Fantastico Mondo di Gumball). Inoltre, di seguito riportiamo le voci dei compagni:

Ali Hillis (Mass Effect 3, Naruto) torna a prestare la voce all’esploratrice nanica Harding , di ritorno da Dragon Age: Inquisition,

(Mass Effect 3, Naruto) torna a prestare la voce all’esploratrice nanica , di ritorno da Dragon Age: Inquisition, Ike Amadi (Mass Effect 3, Halo 5: Guardians, Spider-Man di Insomniac) interpreta Davrin , un audace e affascinante Custode Grigio che si è fatto un nome come cacciatore di mostri;

(Mass Effect 3, Halo 5: Guardians, Spider-Man di Insomniac) interpreta , un audace e affascinante Custode Grigio che si è fatto un nome come cacciatore di mostri; Jee Young Han (Perry Mason, Unprisoned) interpreta Bellara , un’estrosa e romantica Acrobata del Velo ossessionata dalla scoperta di antichi segreti;

(Perry Mason, Unprisoned) interpreta , un’estrosa e romantica Acrobata del Velo ossessionata dalla scoperta di antichi segreti; Jessica Clark (True Blood, Pocket Listing) interpreta Neve , una donna cinica che lotta per un futuro migliore, sia come investigatrice privata sia come membro dei ribelli Draghi Ombra del Tevinter;

(True Blood, Pocket Listing) interpreta , una donna cinica che lotta per un futuro migliore, sia come investigatrice privata sia come membro dei ribelli Draghi Ombra del Tevinter; Jin Maley (Star Trek: Picard, Silicon Valley) interpreta Taash , abile nella caccia ai draghi e membro dei Signori della Fortuna che vive per l’avventura e adora il rischio;

(Star Trek: Picard, Silicon Valley) interpreta , abile nella caccia ai draghi e membro dei Signori della Fortuna che vive per l’avventura e adora il rischio; Nick Boraine (Call of Duty: Modern Warfare, Black Sails) interpreta Emmrich , un negromante dell’Osservatorio del Lamento di Nevarra con un assistente scheletrico, Manfred , doppiato da Matthew Mercer (Critical Role, Fallout 4);

(Call of Duty: Modern Warfare, Black Sails) interpreta , un negromante dell’Osservatorio del Lamento di Nevarra con un assistente scheletrico, , doppiato da (Critical Role, Fallout 4); Zach Mendez (Horizon Forbidden West, Married Alive) interpreta Lucanis, un assassino equilibrato e pragmatico che discende dalla linea di sangue della Casata dei Corvi, un’organizzazione criminale famosa in tutto il Thedas.

“Ogni compagno di Dragon Age: The Veilguard ha una personalità e dei trascorsi unici, con alcune delle storie individuali più avvincenti di sempre nella storia della serie“, promettte Ashley Barlow, Creative Performance Director di BioWare. “Il talento infuso in questo nuovo gioco della serie è pazzesco, con la scrittura stellare del team di BioWare che si traduce in prestazioni che i fan troveranno degne della passione, del fantasy e del romanticismo tipici di Dragon Age.”

Ricordiamo che Dragon Age: The Veilguard uscirà questo autunno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.