Burden of Command: disponibile la demo

Sviluppato e pubblicato da Green Treen Games, Burden of Command è ora disponibile su PC (Steam) con una demo giocabile. “Burden of Command è un gioco di ruolo di leadership tattico emotivamente autentico. Sei il capitano di una compagnia nelle storiche balle di cotone. Combattendo la psicologia tanto quanto i proiettili, devi costruire rispetto, fiducia ed esperienza sul campo di battaglia per riportare i tuoi fratelli sani e salvi a casa. È una “Band of Brothers” interattiva”, ha dichiarato il team.

Attraverso il consulto di John McManus, cronista ufficiale del reggimento Cottonbalers, i campi di battaglia e le forze storiche sono state accuratamente ricreate da resoconti d’epoca, con immagini satellitari, mappe d’epoca e ricognizioni aeree.