Al via Game Ground 2024, il festival che celebra la cultura del videogioco

Dopo le mostre, che hanno aperto i battenti il 12 ottobre, arriva il momento clou del Game Ground 2024, il Festival dedicato alla cultura del videogioco che per il quarto anno consecutivo riunisce nella città di Bolzano tantissimi appassionati di gaming, cultura pop e tecnologia. Da venerdì 18 a domenica 20 sarà un pot-pourri di panel, talk con ospiti degni di nota protagonisti dell’industry videoludica nazionale e internazionale.

Da Castel Mareccio a Palazzo Mercantile, dal Museo di Scenze Naturali alla Biblioteca Civica, Game Ground 2024 permette di vivere un’esperienza unica in grado di restituire valore alla città, rendendola il vero e proprio palcoscenico sul quale si esibiscono tutti gli attori coinvolti in una grande festa diffusa, gratuita e dedicata interamente a una delle più sentite passioni degli italiani: i videogiochi. Game Ground 2024 chiuderà poi in bellezza domenica 20 ottobre: tra i tanti appuntamenti in programma, i panel che vedono protagonisti 11Bit Studios, studio di sviluppo con sede a Varsavia, e Stormind Games, il primo studio italiano indipendente a lavorare su una IP di Hollywood.