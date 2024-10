Ex sviluppatori di Disco Elysium fondano Summer Eternal

Non c’è due senza tre: dopo Longdue e Dark Math Games, ecco un terzo studio di sviluppo fondato da ex sviluppatori di Disco Elysium presentato al pubblico in meno di una settimana. Questa volta stiamo parlando di Summer Eternal, un team co-fondato da Argo Tuulik e Olga Moskvina, due dei cinque autori della sceneggiatura del videogioco di ruolo targato ZA/UM.

All’interno di Summer Eternal troviamo anche il musicista e doppiatore Lenval Brown, la concept artist Anastasia Ivanova, il graphic designer Michael Oswell, il manging director Aleksandar Gavrilović, e l’autrice Dora Klindžić. Altri membri del team verranno annunciati prossimamente.

Lo studio viene descritto nel manifesto ufficiale come un collettivo artistico tramite il quale gli sviluppatori di videogiochi di ruolo possano tornare a innovare all’interno di questo genere. Viene inoltre fatto sapere che il 50%+1 della società sarà sempre in mano al team creativo, riunito in una cooperativa che non prevede il trasferimento delle quote a soggetti terzi: in questo modo la maggioranza assoluta delle quote societarie non andrà mai a finire nelle mani di chi non è direttamente coinvolto nello sviluppo, cercando così di evitare quanto successo a ZA/UM. Un altro 25% della società apparterrà ai collaboratori, solamente il 20% delle quote apparterrà agli investitori esterni, mentre la quota restante apparterrà a una organizzazione no-profit di cui potranno far parte i videogiocatori che acquisteranno i prodotti di Summer Eternal.

Per finire, viene comunicato che lo studio avrà sede a Zagabria, in Croazia, a partire dall’aprile del 2025, quando partirà la realizzazione di un nuovo videogioco di ruolo narrativo.