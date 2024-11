Synduality: Echo of Ada, previsto un open network test

Bandai Namco ha annunciato un open network test di Synduality: Echo of Ada, il videogioco multiplayer PvPvE in uscita su PC e console a gennaio del prossimo anno.

Gli interessati potranno provare la modalità di gioco principale denominata Online Raid, nonché avere accesso alle opzioni di personalizzazioni del mecha. Infine, durante il test saranno accessibili due mappe che coprono le zone settentrionali e meridionali del mondo di gioco.

L’open network test di Synduality: Echo of Ada partirà il 12 dicembre per concludersi il 20 dello stesso mese; chiunque abbia prenotato il gioco potrà giocare due giorni in più: per loro il test si concluderà il 22 dicembre. Il test, così come il gioco completo, sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.