Light of Motiram, il clone cinese di Horizon, mostra il suo gameplay

Dopo l’annuncio di ieri che avrà sicuramente fatto alzare qualche sopracciglio, Polaris Quest ha pubblicato un primo video esteso di gameplay che mostra Light of Motiram in azione.

Il filmato, purtroppo in cinese per quanto riguarda testi e interfaccia del gioco, mette in mostra le varie caratteristiche di quello che di fatto si presenta come un clone cinese di Horizon (Polaris Quest è una controllata del colosso Tencent). Tramite il video è possibile vedere come funzionano non solo le meccaniche di crafting, ma anche l’esplorazione e i combattimenti contro i mostri meccanici.

Infine, Polaris Quest ha fatto sapere che Light of Motiram uscirà anche su PS5 e dispositivi mobili, oltre alla già annunciata versione per PC.