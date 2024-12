Capcom presenta Onimusha: Way of the Sword per PC e console

Capcom continua a puntare sui franchise del suo glorioso passato annunciando Onimusha: Way of the Sword, un nuovo capitolo della celebre serie action in arrivo prossimamente su PC e console.

Onimusha: Way of the Sword porterà i giocatori nella storica capitale giapponese nel periodo Edo, in una Kyoto infestata da diaboliche nuvole di miasma. Qui ogni scenario è avvolto da misteri, pericoli e intrighi. Saremo quindi chiamati a combattere contro i Genma, delle creature mostruose provenienti dall’oltretomba. Impersonando un samurai armato del guanto Oni, un artefatto mistico che conferisce a chi lo indossa il potere di uccidere i Genma, dovremo farci strada attraverso lotte cruente e sanguinose per scoprire cosa si celi oltre il miasma.

Il videogioco targato Capcom verrà pubblicato nel 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.