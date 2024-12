Saber Interactive presenta Turok: Origins per PC e console

Saber Interactive ha annunciato Turok: Origins, un nuovo capitolo della serie di shooter con i dinosauri.

Giocando nei panni dei guerrieri Turok dovremo affrontare dinosauri feroci e una spaventosa minaccia aliena decisa ad annientare gli esseri umani in tutta la galassia. L’avventura si potrà affrontare sia in singolo che in una squadra di tre giocatori usando tutte le risorse a disposizione, dagli attacchi in mischia alle abilità speciali, fino a una vasta gamma di armi specializzate.

“Turok è stato uno dei primi sparatutto per console a cui abbia mai giocato“, ha affermato Matthew Karch, CEO e co-fondatore di Saber Interactive. “Quando abbiamo esaminato i franchise di videogiochi che ritenevamo meritassero di essere riportati in auge, Turok era in cima alla nostra lista. In Saber, amiamo prendere IP classiche e combinarle con un gameplay rinnovato. Siamo entusiasti di annunciare finalmente il gioco, ma saremo ancora più felici quando pubblicheremo questa esperienza old-school con un’esecuzione moderna“.

Turok: Origins uscirà prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.