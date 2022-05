Legends of Runeterra: Erranti dei mondi, una panoramica dei contenuti

Legends of Runeterra ha recentemente dato il benvenuto a Erranti dei mondi, la nuova espansione che ha portato con sé 4 nuovi campioni, oltre 65 carte e il Cammino dei Campioni 2.0, una versione perfezionata della celebre modalità PvE.

Conoscere il nemico e se stessi è importante per vincere, tuttavia conoscere le novità dell’ultima espansione lo è molto di più perciò ecco una panoramica sui contenuti giunti il 25 maggio su Legends of Runeterra, il solido card game di Riot Games.









LEGENDS OF RUNETERRA SI RINNOVA

Anziché un regione con carte e meccaniche specifiche, Erranti dei mondi ci porge su un piatto d’argento 4 nuovi campioni tra cui spiccano Jhin e Bard, i primi Campioni di Runeterra slegati dalle regioni. L’inedito duo è caratterizzato dalla keyword Origine, un effetto che può ricordare la dinamica delle regioni giacché influenza la creazione del mazzo. Per sfruttare Origine infatti è necessario che il nostro deck contenga carte con delle caratteristiche ben precise, una peculiarità che farà la gioia dei deckbuilder più creativi. Qui sotto vi lascio un elenco dei 4 campioni con una breve descrizione ufficiale:

Jhin: è il primo Campione di Runeterra in assoluto e la sua Origine, Il Virtuoso, permette di aggiungere qualsiasi carta con la keyword abilità/skill nel proprio mazzo.

è il primo Campione di Runeterra in assoluto e la sua Origine, Il Virtuoso, permette di aggiungere qualsiasi carta con la keyword abilità/skill nel proprio mazzo. Annie: la piccola Annie è pronta a disintegrare i nemici con l’aiuto di Tibbers, oltre ovviamente a ribaltare Legends of Runeterra con la sua potenza distruttiva.

la piccola Annie è pronta a disintegrare i nemici con l’aiuto di Tibbers, oltre ovviamente a ribaltare Legends of Runeterra con la sua potenza distruttiva. Bard: et voilà il secondo Campione di Runeterra. Con i suoi alleati musicali, Bard può infilare tante Campanelle nel vostro mazzo per potenziare le carte che avete in mano.

et voilà il secondo Campione di Runeterra. Con i suoi alleati musicali, Bard può infilare tante Campanelle nel vostro mazzo per potenziare le carte che avete in mano. Illaoi: aiutata dalla Madre serpente Nagakabouros, la rocciosa sacerdotessa del kraken ammirata nello spin-off Ruined King: a League of Legends Story può evocare e potenziare devastanti tentacoli per sbriciolare il Nexus nemico.

Come si intuisce dall’elenco, i Campioni di Runeterra e Origine non sono le uniche novità rilevanti dell’espansione. Lo stesso vale per i Doni e Generazione, due keyword nuove di zecca entrambe basate sui potenziamenti ma in due modi molto diversi. I Doni sono dei buff che vengono conferiti a delle carte casuali nel nostro mazzo e che si attivano quando queste carte vengono pescate. Le Campanelle di Bard, ad esempio, sono dei Doni che conferiscono +1/+1 alle carte in mano per ogni Campanella attivata.

Per quanto riguarda Illaoi invece è necessario spiegare Generazione, una parola chiave che permette di evocare un Tentacolo 1/1 se non se ne possiede già uno. In base al numero di Generazioni elencate in un incantesimo o abilità, a forza di giocare carte con il nuovo effetto il tentacolo può crescere fino a diventare parecchio problematico. Se si possiede già un Tentacolo in gioco gli viene conferito +X/+X per ogni Generazione giocata.

A OGNUNO IL SUO, PVP O PVE CHE SIA

Erranti dei mondi sarà ricordata anche per averci consegnato il Cammino dei Campioni 2.0, una versione rinnovata e ampliata della divertente modalità PvE. Riot Games ha molto a cuore il Cammino dei Campioni nonostante sappia benissimo che il PvP vanta numerosi estimatori. La recente presentazione dei nuovi contenuti cui ho preso parte mi ha svelato che uno degli obiettivi principali dei dev è rendere Legends of Runeterra il più vario possibile così che chiunque abbia la possibilità di trovare una modalità adatta alle sue corde. Di seguito un elenco con le modifiche del Cammino dei Campioni 2.0:

Nuove regioni: Noxus e Demacia, oltre a Piltover e Zaun, Ionia e Bilgewater

Noxus e Demacia, oltre a Piltover e Zaun, Ionia e Bilgewater Nuovi sistemi di progressione permanenti tra cui: Livelli leggenda che potenziano l’intero roster di campioni, Livelli stelle campione che forniscono abilità uniche ai campioni e sbloccano nuove parti delle loro avventure personali, Livelli campione ripensati ed estesi per potenziare i campioni più usati fino a nuove e straordinarie vette

tra cui: Livelli leggenda che potenziano l’intero roster di campioni, Livelli stelle campione che forniscono abilità uniche ai campioni e sbloccano nuove parti delle loro avventure personali, Livelli campione ripensati ed estesi per potenziare i campioni più usati fino a nuove e straordinarie vette Avventure uniche dei campioni

dei campioni Avventure nel mondo per mettersi alla prova con uno qualsiasi dei propri campioni

Il valzer di novità termina con le modifiche al percorso ricompense e Pulsefire, il nuovo evento che dà accesso a una serie di elementi cosmetici hi-tech, oltre naturalmente alla ricompensa finale (l’aspetto Akshan Pulsefire). Il nuovo pass (così come avverrà con i Pass Evento futuri) avrà molti più nodi gratuiti rispetto al passato ma non richiederà più tempo per essere completato, inoltre non verranno estesi ulteriormente i percorsi delle regioni. Teoricamente, le modifiche appena menzionate dovrebbero consentire ai giocatori più assidui di continuare a ottenere ricompense gratuite durante gli eventi, permettendo allo stesso tempo ai nuovi arrivati di beneficiare sia dei percorsi delle regioni esistenti, sia della selezione ampliata di nodi gratuiti dei Pass Evento.









Legends of Runeterra si è arricchito ulteriormente con la patch 3.8.0 e con Erranti dei mondi, ma le novità non sembrano destinate ad aumentare solo il numero di contenuti presenti. I Campioni di Runeterra e Origine sono affascinanti a livello concettuale ma anche. Nonostante ciò non posso evitare di togliermi il cappello davanti agli encomiabili sforzi di Riot Games per provare a offrirci la migliore versione possibile del Cammino dei Campioni, una modalità single player che probabilmente qualcuno nemmeno conoscerà ma che è sicuramente in grado di regalare grandi soddisfazioni a chi non vive di solo PvP.